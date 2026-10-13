A casi un año sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) junto a los gremios APU y ADUM, la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y Centros de Estudiantes de las distintas unidades académicas, realizaron una conferencia de prensa convocando a toda la comunidad a participar de la Quinta Marcha Federal Universitaria que se desarrollará este jueves 15 de octubre desde las 16. Durante la misma, se brindaron detalles de la convocatoria, el recorrido y la realidad que atraviesan hoy las instituciones de educación superior de todo el país.

La conferencia fue desarrollada en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario “Manuel Belgrano” y contó con las exposiciones de la rectora, Mónica Biasone; la titular e la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Abigail Araujo; la secretaria general de la Asociación del Personal Universitario (APU), Victoria Schadwill; y la presidenta de la FUM, Rosella Pasetti.

La primera en expresarse fue Biasone que realizó una radiografía rápida de la situación interna que atraviesan las universidades públicas. “Estamos en una situación muy compleja, intentando mantener como siempre las puertas de la universidad abierta porque es lo que tenemos que hacer. Pero lo que tenemos que hacer hoy es llamar a la comunidad y convocar a esta quinta marcha federal universitaria, que no es una cuestión puramente salarial. El presupuesto no alcanza, no solo a los docentes, a los trabajadores universitarios y a los estudiantes con sus becas, sino que tampoco alcanza para obras“.

Con respecto al momento que atraviesa esta lucha, la representante de ADUM explicó que “entendemos que en esta quinta marcha es importante remarcar que hay un poder ejecutivo que no cumple las leyes, que el poder judicial las tiene que hacer cumplir y que también con el tratamiento del DNU 70 estamos luchando por otras condiciones que hacen al funcionamiento de la universidad como los alquileres para nuestros estudiantes y la salud para la docencia y los investigadores los investigadores y los nodocentes”.

Por su parte, Schadwil sostuvo que: “Volvemos de nuevo a las calles y volveremos a las calles tantas veces sea necesario hasta que el cumplimiento de la ley y nuestros salarios se actualicen. No estamos pidiendo aumento salarial, estamos pidiendo que tanto el presupuesto universitario como los salarios de las y los trabajadores se actualice a diciembre del 2023, lo mismo que las becas estudiantiles”.

Por último, Rosella Pasetti, de la FUM, relató el panorama por el que atraviesa el cuerpo estudiantil. “Tenemos muy en claro por qué es importante la universidad pública para la Argentina, cuál es el rol social que tiene y vemos todos los días cómo a nuestros compañeros de cursada se les hace muchísimo más complicado poder seguir permaneciendo en la universidad pública. No queremos ser la generación que vio morir la educación pública pero lamentablemente estamos siendo testigos de su destrucción”.

La Quinta Marcha Federal, que va a tener lugar en distintos puntos del país, es convocada por el frente de trabajadores y trabajadoras docente y nodocente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades públicas de la Argentina y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Clases públicas, vigilia en la previa de la Marcha

Además de lo que será el recorrido, durante toda la semana se realizarán distintas acciones en los diferentes espacios que componen a la Universidad Nacional de Mar del Plata. La primera fue una clase pública a cargo de la rectora, Mónica Biasone, junto al secretario de administación financiera, Osvaldo De Felipe. Con la participación de secretarios, representantes de los gremios y público en general, ambos expusieron en detalle la situación económica que atraviesa particularmente la UNMDP.

Las clases públicas continuarán durante todo el martes 13 y miércoles 14 de octubre. A ellas se sumará una vigilia en el Complejo Universitario durante la noche del miércoles y a la espera de lo que será la convocatoria para iniciar la marcha del jueves 15. (Portal Universidad)