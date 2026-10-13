La Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) dio a conocer los resultados de la última fecha de la fase regular del Torneo Nivelación, que dejó definidas las posiciones en los niveles 1/A, 2/A-B y 3/B, además del camino que deberán recorrer los equipos en las instancias eliminatorias.

La jornada tuvo encuentros ajustados y definiciones por shootouts en las tres categorías.

En el Nivel 1/A, Banco Provincia cerró la fase regular en lo más alto de la tabla, seguido por Trinity, Universitario y Mar del Plata Club. Los cuatro equipos avanzaron directamente a los cuartos de final, mientras que los restantes deberán disputar los octavos.

En el Nivel 2/A-B, Unión del Sur terminó como líder, escoltado por Biguá, Polideportivo Villa Gesell y Del Valle de Necochea. Estos cuatro equipos disputarán los octavos de final y se aseguraron su continuidad en la línea A para la temporada 2027. Los demás clubes jugarán el Torneo Reubicación, en el que Mar del Plata Club ‘B’ tendrá acceso directo a los cuartos de final, mientras que los otros equipos comenzarán en octavos.

Por su parte, en el Nivel 3/B, River finalizó en el primer puesto, seguido por Sporting ‘B’ y Unión del Sur ‘B’. Los diez equipos de la categoría participarán de los octavos de final del Torneo Reubicación y continuarán en la línea B durante 2027.

Con la fase regular concluida, los clubes se preparan para afrontar las instancias decisivas de la competencia, con el objetivo de avanzar en el torneo y, en los casos correspondientes, definir su ubicación de cara a la próxima temporada.

Resultados

NIVEL 1/A | FECHA 14

● Trinity 1 / 1 Einstein

(3/1 en los shootouts)

Goles:

Rosario Amore. Minuto 39. (Einstein)

Candela Aguin. Minuto 60 (Trinity)

Shootouts

Trinity: Justina Villen, Candela Aguin, Gloria Scenna

Einstein: Lourdes Amore

● Mar del Plata Club 0 / 1 Banco Provincia

Gol:

Micaela Lazarte. Minuto 51 (Banco Provincia)

● Sporting 0 / 2 IDRA

Goles:

Elisa Genova. Minuto 18 (IDRA)

Elisa Genova. Minuto 51 (IDRA)

● Universitario 0 / 1 Once Unidos

Gol:

Agustina Gambarte. Minuto 22 (Once Unidos)

NIVEL 2/A-B | FECHA 14

● Náutico 2 / 0 Campo de Pato

Goles:

Sofía Schiaffino. Minuto 20. (Náutico)

Ariana Pietra. Minuto 37 (Náutico)

● Polideportivo Villa Gesell 0 / 0 Mar del Plata Club ‘B’

(1 /2 en los shootouts)

Shootouts

Mar del Plata Club ‘B’: Lucía Gonzales (x2)

Poli Villa Gesell: Florencia Naglic

● Del Valle (Necochea) 2 / 1 Talleres

Goles:

Ileana Fernandez (Del Valle)

Guadalupe Piñeyro (Del Valle)

Rocío Cicciotti (Talleres)

● Biguá 1 / 1 Unión del Sur

(3/2 en los shootouts)

Goles:

Julieta Greco (Unión del Sur)

Sofía Erazarret (Biguá)

Shootouts

Biguá:Catalina Blanco, Valentina Pereyra, Lucía Rubio

Unión del Sur: Giuliana Bettiga, Andrea Pedetta

NIVEL 3/B

● Libertad 2 / 2 MDQ 06

(2/4 en los shootouts)

Goles:

Luna González Orono. Minuto 6 (MDQ 06)

Sofía Agostina Del Río. Minuto 27 (Libertad)

Ornella Lorenzatto. Minuto 50 (MDQ 06)

Melanie Izquierdo. Minuto 52 (Libertad)

Shootouts

Libertad: Melanie Izquierdo, Yasmín Cubiella

MDQ 06: Luna González Orono, Ornella Lorenzatto, Bianca Ludmila Bettes, Antonella Vallejos

● Banco Provincia ‘B’ 2 / 2 Sporting ‘B’

(0/2 en los shootouts)

Goles:

Nahir Orsatti Rua. (Sporting ‘B’)

Lara Elichiribehety (Banco Provincia ‘B’)

Giulianna Paulela (Banco Provincia ‘B’)

Mercedes Zanatelli (Sporting ‘B’)

Shootouts

Sporting ‘B’: María Belen Zwicker, Nahir Orsatti Rua.

Posiciones

Con estos resultados, los equipos cierran la fase regular en las siguientes posiciones:

Nivel 1/A

1º Banco Provincia

2º Trinity

3º Universitario

4º Mar del Plata Club

5º IDRA

6º Once Unidos

7º Sporting

8º Inst. Einstein

Banco Provincia, Trinity, Universitario y Mar del Plata Club avanzan directamente a los cuartos de final del Torneo Nivelación; mientras que el resto deberá disputar los octavos de final.

Nivel 2/A-B

1º Unión del Sur

2º Biguá

3º Polideportivo Villa Gesell

4º Del Valle (Necochea)

5º Mar del Plata Club ‘B’

6º Náutico

7º Talleres

8º Campo de Pato (Balcarce)

Unión del Sur, Biguá, Polideportivo Villa Gesell y Del Valle jugarán los octavos de final del Torneo Nivelación. A su vez, estos cuatro equipos se quedan en la línea A durante el 2027.

El resto de los equipos se enfrentará en el Torneo Reubicación y se mantendrá en la línea B durante el 2027. En esta instancia, sólo Mar del Plata Club ‘B’ pasa directamente a los cuartos de final, los demás clubes jugarán los octavos de final.

Nivel 3/B

1º River

2º Sporting ‘B’

3º Unión del Sur ‘B’

4º IDRA ‘B’

5º Comercial

6º MDQ 06

7º CET-Pinamar

8º Banco Provincia ‘B’

9º Libertad

10º Pueyrredon

Todos los equipos juegan los octavos de final del Torneo Reubicación y se mantendrán en la Línea B durante el 2027.