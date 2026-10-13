Frente a una situación económica y financiera delicada, más de 30 cámaras y asociaciones que agrupan a clínicas, sanatorios y hospitales privados de todo el país solicitaron una audiencia de carácter urgente con las autoridades del Gobierno Nacional para acordar medidas que eviten el colapso del sistema asistencial.

El reclamo es encabezado por entidades representativas del área como ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL, junto al respaldo de organizaciones provinciales.

Según explicaron, la combinación entre el atraso en los valores arancelarios, la escalada de costos operativos y las deudas acumuladas —especialmente en los servicios brindados a afiliados de PAMI— pone en serio peligro la continuidad de numerosas instituciones médicas.

A través de un comunicado conjunto, las prestadoras enfatizaron el peso estratégico de la medicina privada en la infraestructura sanitaria nacional, al señalar que el sector concentra el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de la totalidad de las camas del país, brindando empleo directo a más de 330.000 trabajadores de la salud.

Las prestadoras también advirtieron que un eventual cierre o paralización de sanatorios privados derivaría en un agravamiento de la demanda sobre los hospitales públicos, que ya funcionan al límite de su capacidad. «Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos», concluyeron.

Este no es el primer que realizaron las entidades: a lo largo del año, pidieron encuentros para establecer acuerdos. En el oficialismo, sin embargo, esperan una respuesta del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien prometió fondos para que la problemática no escale pero hasta el momento no existieron resoluciones acerca de la cancelación de las obligaciones. (NA)