Buenos Aires, 13 octubre (NA) — La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

El número de septiembre se mantuvo en línea con lo que pronosticaron las principales consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Tanto la Fundación Libertad y Progreso como EcoGo y Analytica habían pronosticado un IPC del 2% para el noveno mes. En tanto, Equilibra calculaba una inflación del 2,1% mientras que C&T Asesores Económicos fue la más optimista, señalando que el costo de vida tuvo un alza del 1,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, preveía que la inflación de septiembre estaba en 1,9%, y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

Radiografía de los rubros

El rubro de alimentos fue uno de los que presionó en la suba general de la inflación.

Del total de las doce divisiones, cinco finalizaron por encima del IPC. La de mayor variación fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida de Educación (3%).

Un escalón debajo estuvieron Comunicación y Salud, con 2,5% y 2,4% respectivamente, y en último lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

En la misma línea que el IPC de septiembre estuvieron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura (ambos con 1,9%).

Le siguió Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%). En último lugar quedó el rubro de Restaurantes y hoteles (1,1%). (Noticias Argentinas)