El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y establece nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas de gas. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial, luego de su aprobación en el Congreso el 24 de septiembre, y mantiene el beneficio permanente para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.

En cambio, las localidades incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021 dejarán de recibir la bonificación de manera generalizada. El cambio podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país, incluidos residentes de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea, Pergamino y San Nicolás.

Los usuarios que pierdan el descuento automático podrán solicitar una bonificación adicional si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplen con los requisitos establecidos. Además, deberán acreditar su situación socioeconómica y residir en las zonas contempladas por la normativa. La secretaría de Energía será la encargada de reglamentar el procedimiento de inscripción y validación.

Cuáles son los requisitos para mantener el subsidio de gas

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir las condiciones previstas en la ley. Entre los principales criterios se encuentran:

• Ingresos familiares: no superar el equivalente a tres canastas básicas totales para un Hogar 2.

• Certificado Único de Discapacidad (CUD): contar con al menos un integrante del grupo familiar con certificado vigente.

• Certificado de Vivienda Familiar: tener un integrante del hogar con inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

• Veteranos de Malvinas: contar con una persona que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.

• Residencia: vivir en las subzonas bioambientales alcanzadas por los criterios establecidos en la normativa.

La ley también modifica la forma de calcular el descuento: la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). De esta manera, los costos de transporte, distribución e impuestos quedarán fuera del cálculo, lo que podría incrementar el importe final de las facturas.

El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural. (GN)