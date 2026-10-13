El concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, presentó un proyecto de resolución en oposición a la decisión del gobierno nacional de dolarizar la tasa de embarques para los vuelos de cabotaje que aumentará ese costo más de un 140% en nuestro aeropuerto, pasando de $5.685 a US$ 9; es decir, unos $14.000 pesos por pasajero.

La iniciativa presentada advierte sobre el impacto negativo adicional de la medida, especialmente de cara al comienzo de la y emporada y reclama al Gobierno nacional que revise una decisión que afecta la competitividad de los destinos turísticos argentinos.

En ese marco, Pulti planteó que «Milei lleva a precios internacionales los combustibles, las tarifas eléctricas, el precio de la carne y ahora también la tasa de aeropuertos. Pero la capacidad de compra de los argentinos no. Por eso cae el consumo todos los días y hay recesión”.

«No se puede encarecer el transporte aéreo de cabotaje y después pretender que el turismo nacional crezca. Mar del Plata necesita que cada vez más argentinos puedan elegir nuestra ciudad para descansar, disfrutar y consumir”, añadió.

Pulti remarcó que «la entrada en vigencia de los nuevos valores, prevista para 60 días después de la publicación de la resolución, coincidirá con el comienzo de la temporada estival, un período clave para la economía marplatense».

«El turismo constituye uno de los principales motores de la actividad local, con impacto directo sobre el empleo, la hotelería, la gastronomía, el comercio, el transporte y la cultura, además de sostener una amplia red de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos», agregó.

✈️ Defender el turismo y la competitividad de Mar del Plata también es rechazar la dolarización de la tasa de embarque para los vuelos de cabotaje y el aumento de más del 140% por ese concepto.



▪️ Milei dolariza y aumenta justo antes de la temporada.



▪️ Los precios suben, pero… pic.twitter.com/XTSsGaCevf — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 13, 2026

En esa línea, Pulti recalcó que “Mar del Plata necesita políticas que favorezcan la llegada de visitantes, no decisiones que encarezcan los viajes y nos hagan menos competitivos frente a los destinos del exterior”.

Por último, Gustavo Pulti afirmó que «las decisiones sobre las tarifas aeroportuarias no pueden evaluarse exclusivamente desde la ecuación económica de las concesiones, sino que también deben contemplar sus consecuencias sobre los usuarios, las economías regionales y el desarrollo del transporte aéreo de cabotaje».

«Nuestros comercios, la hotelería y la gastronomía no pueden más. Convocamos a unir las voces para hacerle saber a Milei lo que está pasando.Urge reactivar ya la economía y medir con la misma vara las tarifas internacionales y los ingresos de la gente para que no nos quedemos sin turismo y sin trabajo», culminó.