El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon convoca a una Asamblea General Extraordinaria para el próximo jueves 15 de octubre, a las 17 horas, con el objetivo de reformar y adaptar el Estatuto Social del gremio a las nuevas realidades del trabajo municipal y construir un sindicato más moderno, participativo, democrático y cercano a sus afiliados.

La Comisión Directiva elaboró un proyecto de reforma que llega a la Asamblea con un fuerte respaldo político-gremial y propone cambios importantes para fortalecer la organización y proyectarla hacia el futuro.

Entre los principales puntos de la reforma se destacan:

Más participación: incorporación de herramientas de consulta y voto electrónico para que los afiliados puedan participar en determinadas decisiones gremiales.

Igualdad para nuestros jubilados: se propone que puedan integrar los órganos de conducción en las mismas condiciones que los trabajadores activos, eliminando las limitaciones actuales.

Más representación: incorporación de nuevas secretarías para atender las necesidades actuales de los trabajadores.

Defensa de la carrera municipal: creación de un área específica para trabajar sobre concursos, ascensos, escalafones, bonificaciones y mejoras salariales.

Más capacitación: fortalecimiento de la formación sindical, profesional y en oficios para los afiliados y sus familias, mediante la creación del Instituto de Formación Sindical y el Centro de Capacitación Integral.

Más beneficios: impulso de áreas específicas de cultura, deportes, turismo, salud y desarrollo humano.

Más transparencia: establecimiento de la obligación de informar periódicamente a los afiliados sobre las acciones gremiales y la administración del Sindicato.

Un sindicato preparado para el futuro: incorporación de tecnología, estadísticas laborales y nuevas herramientas para fortalecer la defensa de los derechos de los trabajadores, junto con la creación del Observatorio de Empleo.

Daniel Zacarías propone limitar su propia reelección

En el marco de esta reforma, el secretario general del STM, Daniel Zacarías, impulsa una modificación vinculada con la reelección de la Secretaría General que actualmente ocupa, con el objetivo de favorecer la renovación de las conducciones y potenciar a nuevos dirigentes.

Al respecto, expresó: “Queremos un sindicato más democrático, moderno y representativo, ser progresista desde la palabra y desde los hechos, por eso, como acto político y de democracia sindical, he propuesto limitar la reelección de la Secretaría General que ocupo, para favorecer la renovación y potenciar a los nuevos dirigentes”.

Una convocatoria a la participación

El secretario general invita especialmente a cada compañero y compañera afiliado/a a concurrir a la Asamblea y ser protagonista de esta nueva etapa, que se construye con la participación de todos.

La Asamblea General Extraordinaria se realizará el jueves 15 de octubre de 2026, a las 17 horas, en la sede gremial del STM, Moreno 4359. Allí se pondrá a consideración el proyecto de modificación del Estatuto Social.

La iniciativa busca fortalecer la vida institucional del Sindicato y avanzar hacia una organización más democrática, moderna y representativa, preparada para responder a las necesidades actuales y futuras de los trabajadores municipales.