La concejal Vilma Baragiola presentó un proyecto en el HCD para que el Partido de General Pueyrredon gestione ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la apertura de un Centro de Integración Social (CIS) que funcione las 24 horas y brinde atención permanente a personas en situación de calle o en riesgo de atravesarla.

“Mar del Plata necesita respuestas concretas y sostenidas frente a la situación de calle. No alcanza con atender la emergencia: necesitamos herramientas que permitan acompañar a las personas de manera integral y generar oportunidades para que puedan reconstruir sus proyectos de vida”, sostuvo Baragiola.

La propuesta se enmarca en la Ley Provincial 15.625, que establece un régimen de protección integral para las personas en situación de calle y contempla la creación y el fortalecimiento de una Red Provincial de Centros de Integración Social. El objetivo es que General Pueyrredon avance en las gestiones para acceder a los convenios de financiamiento, becas e insumos previstos para la puesta en marcha y el sostenimiento de estos espacios.

La iniciativa plantea un modelo de atención que vaya más allá de los refugios nocturnos y de la respuesta ante las bajas temperaturas. Los centros están concebidos como espacios de convivencia abiertos las 24 horas, con alojamiento, alimentación, higiene, atención de la salud, acompañamiento social, formación sociolaboral y herramientas orientadas a la inclusión laboral y al acceso a una solución habitacional.

“La asistencia inmediata es indispensable, pero no puede ser la única respuesta. Tenemos que trabajar también en la salud, la capacitación, la inclusión laboral y el acceso a una vivienda. La situación de calle requiere un abordaje integral, con continuidad y coordinación entre el Municipio y la Provincia”, remarcó la concejal.

En los fundamentos del proyecto, Baragiola señala que la Provincia informó durante 2026 la existencia de 58 Centros de Integración Social distribuidos en distintos municipios bonaerenses. También reconoce que General Pueyrredon cuenta con dispositivos de asistencia y alojamiento, pero advierte sobre la necesidad de ampliar las herramientas disponibles frente a la dimensión y complejidad de la problemática local.

“Mar del Plata no puede quedar al margen de una política provincial que busca dar respuestas permanentes a una de las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Tenemos que gestionar los recursos disponibles y fortalecer el trabajo que ya se realiza en nuestra ciudad”, afirmó.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, inicie las gestiones ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense para concretar los convenios necesarios. Asimismo, propone que la coordinación técnica y operativa del centro esté a cargo de los equipos profesionales del Municipio y que el dispositivo sea incorporado formalmente a la Red Provincial de Centros de Integración Social.

Finalmente, la iniciativa establece que el Ejecutivo informe al Concejo Deliberante sobre el avance de las gestiones en un plazo de 60 días desde la aprobación del proyecto.

De esta manera, Baragiola busca impulsar una respuesta articulada entre los distintos niveles del Estado, que permita ampliar la capacidad de atención de General Pueyrredon y ofrecer un acompañamiento sostenido a las personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.