El Gobierno analizó el impacto regional del triunfo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el derechista Flávio Bolsonaro y convergen las posturas internas en torno a la posición en la que se ubica el presidente Javier Milei y el impacto de la elección el escenario electoral local.

En el Poder Ejecutivo conviven distintas lecturas sobre el desenlace electoral.

Mientras algunos consideran que la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) garantiza el objetivo de Milei de consolidar su vínculo directo con el presidente estadounidense, Donald Trump, otros advierten que el resultado podría favorecer al peronismo de cara a las elecciones de 2027.

En Casa Rosada atribuyen la derrota de Bolsonaro a una combinación de factores, entre ellos el impacto de las últimas medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y el rechazo que generaron algunas de sus propuestas entre las mujeres y los jóvenes. También consideran que Lula logró capitalizar una parte importante de los votos que en la primera vuelta habían obtenido otros candidatos.

“El rechazo a Bolsonaro fue muy fuerte”, resumió un funcionario luego de que el líder del PT diera vuelta el resultado de la primera vuelta y se impusiera con el 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % que consiguió el senador.

En paralelo, algunos integrantes del oficialismo advirtieron que el resultado brasileño podría tener repercusiones en la política doméstica. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con experiencia política.

Luego de que Flávio Bolsonaro anticipara que pediría la nulidad de las elecciones, tras denunciar fraude, el libertario evitó saludar a Lula da Silva. «Si Flávio desconoce el resultado, nos deja en una situación difícil», reconocieron desde el entorno de Milei.

Pese al triunfo de Lula da Silva, en las filas libertarias destacan el peso parlamentario del Partido Liberal brasileño, que cuenta con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT.

A partir de esa composición, estiman que el mandatario, que en enero asumirá su cuarto mandato, podría enfrentar dificultades para avanzar con su agenda durante el próximo mandato.

En cuanto a la relación bilateral, varios prevén que continuará siendo difícil, aunque consideran que el triunfo le otorga a Lula mayor previsibilidad política.

En ese contexto, el Gobierno seguirá de cerca la evolución del escenario regional y el vínculo entre Brasil y Estados Unidos, en un contexto en el que Milei busca consolidar su posicionamiento internacional. (NA)