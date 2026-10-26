Los Juegos Bonaerenses volvieron a generar un importante movimiento económico en Mar del Plata. Según un relevamiento de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO), el evento dejó más de 21 mil millones de pesos en la ciudad, considerando los gastos en alojamiento, alimentación y logística.

En diálogo con Cazador de Noticias, Juan Antonio Gutiérrez, presidente de la entidad, destacó la importancia de esta competencia provincial, que se desarrolló la semana pasada, con la participación de unos 30 mil deportistas, artistas y representantes de 135 municipios.

“Desde CAMECO todos los años hacemos un relevamiento de la importancia que tienen los Juegos Bonaerenses. Más allá de la alegría de los jóvenes, los técnicos, los árbitros y muchos familiares que vienen a compartir, el impacto económico que genera en la ciudad de Mar del Plata realmente es muy importante”, sostuvo.

En ese sentido, Gutiérrez precisó que el movimiento económico supera los 21 mil millones de pesos, una cifra que contempla únicamente los gastos vinculados al alojamiento, la comida y la logística necesaria para el desarrollo de la competencia.

A ese monto, explicó, deben sumarse otros consumos que realizan las delegaciones y sus acompañantes durante su estadía, como la compra de recuerdos, productos locales y distintos artículos que luego llevan a sus lugares de origen. También mencionó el alquiler de escenarios y otras actividades vinculadas con la organización, aunque aclaró que esos rubros no fueron incluidos en la estimación económica presentada.

“Esto es muy importante. Mar del Plata tiene que trabajar en este sentido porque es la única ciudad del país que tiene tanta capacidad hotelera, además de una cantidad de escenarios deportivos increíbles, que le permiten recibir eventos que en ninguna otra parte del país se pueden hacer”, afirmó.

Una oportunidad para la economía local

El titular de CAMECO remarcó que los Juegos Bonaerenses representan una oportunidad para distintos sectores de la economía marplatense, especialmente la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios vinculados con la actividad turística.

La llegada de miles de personas durante varios días genera un movimiento que trasciende las sedes deportivas y culturales, con delegaciones y familiares que recorren la ciudad, consumen en establecimientos locales y contribuyen a dinamizar la actividad comercial.

En ese marco, Gutiérrez destacó tanto el valor social y deportivo del encuentro como sus consecuencias económicas para Mar del Plata, y planteó la importancia de continuar promoviendo la llegada de competencias y acontecimientos de alcance provincial y nacional.

“Bienvenidos los Juegos Bonaerenses. Lamentablemente han finalizado y esperemos que podamos tener muchas más visitas de eventos deportivos que a Mar del Plata no solamente le generen esa alegría que se ve por todas las calles, por las delegaciones que nos visitan y conocen nuestra maravillosa ciudad, sino que también tengan un impacto económico que no se puede desconocer”, concluyó.