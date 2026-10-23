Buenos Aires, 23 octubre (NA) — El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 decidió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $Libra, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token.

Respecto a los motivos, el tribunal en consonancia con la fiscalía descartó los tres delitos: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal. Señaló que el token $Libra operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.

Sobre el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, en lo que refiere a Milei se determinó que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional y tampoco implicó el uso de recursos públicos.

La Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que relacionen la función pública con la iniciativa privada.

Acerca del tráfico de Influencias, en cuanto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, las pruebas y peritajes sobre dispositivos electrónicos (DATIP) no lograron confirmar la existencia de pagos de dinero o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis o Julian Peh.

A su vez, las referencias en notas digitales sin firmar o menciones periodísticas no constituyeron una prueba objetiva de un intercambio ilícito

La decisión del tribunal incluye también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

Además, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

En conclusión, el Juzgado resolvió sobreseer definitivamente a los once imputados. El magistrado, Marcelo Martínez de Giorgi, destacó que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados.

Como paso a seguir, el juez ordenó que, una vez firme la decisión, se comunique y archive la causa.

Agencia NA