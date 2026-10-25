Buenos Aires, 25 octubre (NA) – Aldosivi ganó un encuentro fundamental como local y ante Belgrano, por 1-0, en un partido perteneciente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026, para continuar con el sueño vivo de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.S

El único gol de un partido disputado en el estadio José María Minella fue convertido por el delantero Andrés Vombergar, a los 20 minutos del primer tiempo.

El triunfo sostiene al equipo que dirige Javier Sanguinetti en el anteúltimo puesto de la tabla anual y en zona de descenso, con 19 puntos, aunque se acercó a cuatro unidades de Deportivo Riestra, con seis por disputarse, mientras que Belgrano es cuarto en la zona B con 26 unidades.

Con la necesidad de que el “Malevo” no le gane a Instituto este lunes, ya que ese resultado lo condenaría al descenso, Aldosivi visitará a Racing el próximo viernes 30 de octubre, desde las 21:15, mientras que el equipo que dirige Ricardo Zielinski será local ante Barracas Central el domingo primero de noviembre, a partir de las 18:30.

El único gol de una tarde gris en Mar del Plata llegó a los 20 minutos de la primera parte, con un centro desde la derecha al primer palo que fue cabeceado por Nicolás Cordero para que le quede a Vombergar, que apareció por el poste opuesto para empujar la pelota al gol.

Un triunfo sufrido, en el que un remate de Alcides Benítez dio en el travesaño con tiempo cumplido, quedó demostrado en el desahogo de los jugadores del “Tiburón” con el pitazo final.

Cuando el arquero Lucas Acosta pudo abrazarse a la última pelota del partido y se escuchó el silbatazo, todos los jugadores del local se desplomaron en el suelo para desahogarse y llorar, al haber conseguido una victoria impresionante ante el vigente campeón del fútbol argentino, que mantiene vivo el sueño de la permanencia en Primera.

Mientras Sanguinetti gritaba y apretaba el puño de cara a su cuerpo técnico, la hinchada del conjunto marplatense festejaba y sacaba cálculos: Instituto – Deportivo Riestra, este lunes a las 21:15, el partido que se mirará en gran parte de Mar del Plata para saber si la ilusión que les devolvió el “Archu” Sanguinetti puede extenderse una fecha más.

Agencia NA