Después de un fin de semana invernal, las condiciones del tiempo empiezan a mejorar lentamente en el sudeste bonaerense.

La última semana de octubre mostrará en una primera parte jornadas con un leve ascenso térmico y nubosidad variable sin pronóstico de lluvias.

Mientras que en la segunda parte, a medida que el viento empiece a cambiar hacia el sector norte la humedad se incrementará aumentando las probabilidades de lluvia pero con días mas primaverales y temperaturas cercanas a los 20°.

Si hablamos de precipitaciones, los modelos meteorológicos marcan jueves y domingo como los días con mayores porcentajes de lluvia pero sin grandes eventos hasta el momento.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo mayor a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector sur en rotación al este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 6° y la máxima en 14°.

Reporte @sebapagliarino