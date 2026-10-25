El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) completó en octubre la actualización de su Mapa de composición comercial, el relevamiento presencial de los locales de los 10 Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad. Sobre 2.413 locales relevados, 282 se encuentran cerrados: el 11,7% del total.

El dato marca un salto respecto de la medición publicada en mayo, cuando la proporción de locales cerrados era de 7,8%. Desde entonces, la cantidad de locales cerrados pasó de 190 a 282, un aumento del 48%. Es la proporción más alta de la serie que el DESE registra desde 2024.

Juan B. Justo presenta la situación más crítica: uno de cada cinco locales está cerrado (21,6%), contra 15,7% en mayo. En 12 de Octubre la proporción pasó de 14,4% a 19,2%. La suba se registra en todos los centros comerciales relevados y los cierres atraviesan todos los rubros.

El relevamiento se realiza recorriendo cuadra por cuadra cada centro comercial y registrando el estado y el rubro de cada local. Mide lo que se ve en la calle. Sus resultados son consistentes con el relevamiento mensual de ventas del DESE, que en septiembre registró una caída interanual del 7,9 % medida en unidades físicas.

«En mayo dijimos que medir el comercio no es solo contar locales abiertos o cerrados, y lo sostenemos. Pero cuando en cinco meses los locales cerrados crecen casi 50%, ese número dice mucho. Cada persiana baja es empleo que se pierde y una cuadra que pierde movimiento», señaló el presidente de UCIP, Blas Taladrid.

«El comercio formal necesita condiciones para sostener la actividad y el empleo. Eso requiere recomponer el poder de compra de las familias y aliviar los costos que hoy enfrenta cada comerciante para mantener su local abierto. Es una necesidad de toda la ciudad, no de un sector», concluyó.

UCIP pone este relevamiento a disposición de las instituciones y de todos los niveles del Estado, y continuará actualizando el mapa comercial de Mar del Plata de forma sistemática.