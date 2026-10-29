Se viene el debut de Serranita Night Run, la carrera de Trail nocturna de Mar del Plata organizada por Productora de Senderos sobre distancias de 15 y 8 kilómetros. La cita es el 28 de noviembre en el Complejo La Serranita y las inscripciones continúan disponibles en www.mardelplatatrailrun.com.ar

La organización dio a conocer 3 detalles clave del evento: la remera oficial, los circuitos con su respectiva altimetría y el cronograma el día de competencia.

Con un diseño inspirado en el paisaje, las curvas del terreno y los colores que acompañan la transición del día a la noche fue lanzada la remera oficial que los deportistas encontrarán en el kit.

Los 15 kilómetros son una distancia pensada para quienes quieren ir un poco más lejos y también para quienes están preparando desafíos de larga distancia y buscan sumar un estímulo diferente a su preparación. Es un circuito de dificultad inicial/moderada, intenso y técnico, con 479 metros de desnivel positivo y tres puestos de hidratación durante el recorrido.

En el caso de los 8k, el circuito es de dificultad inicial, rápido y técnico, con 254 metros de desnivel positivo con un puesto de hidratación en el recorrido y abastecimiento en zona de llegada.

El 28 de noviembre las puertas de La Serranita abrirán a las 14 para la acreditación y entrega de kits, expo, activaciones, gastronomía, DJ y todo lo necesario para prepararse para la noche.

La charla técnica obligatoria (19:30 hs) antecederá a la largada, que será puntual a las 20.

La inscripción se tramita en el site www.mardelplatatrailrun.com.ar



Más información en la cuenta oficial de Instagram @serranitanight y en la web www.mardelplatatrailrun.com.ar