Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV, una fecha clave para concientizar sobre una de las principales emergencias médicas donde cada minuto resulta determinante para salvar vidas y evitar secuelas permanentes.

En este marco, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende ratifica su condición de referente de la salud pública en Mar del Plata y la zona a través del funcionamiento y consolidación de su Unidad de ACV, un dispositivo que transformó la capacidad de respuesta frente a esta patología de altísima complejidad.

A través de un comunicado, la institución señaló que, puesta en marcha con el respaldo de la Dirección del hospital y del Ministerio de Salud bonaerense, la Unidad de ACV representó un salto de calidad histórico para el sistema asistencial. Su conformación permitió organizar un esquema interdisciplinario con un médico neurólogo de guardia por día, garantizando cobertura especializada permanente y un circuito ágil que conecta de forma inmediata a la Guardia de Emergencias y el Shockroom con Terapia Intermedia, Terapia Intensiva, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Neurocirugía.

A su vez, este trabajo articulado incluye camas específicas en el área de cuidados intermedios y el acompañamiento temprano de los equipos de rehabilitación, asegurando que la persona atendida cuente con un seguimiento estricto desde su ingreso por guardia hasta el alta médica y la prevención secundaria para evitar nuevos eventos. Como parte activa de la Red Provincial de ACV de la provincia de Buenos Aires, el Regional articula derivaciones y protocolos para optimizar tiempos que son literalmente vitales.

Los registros del hospital reflejan la magnitud de la demanda atendida en la ciudad y los municipios vecinos. Entre enero y octubre de 2026, el establecimiento recibió 168 casos de ACV isquémico. De ese total, 30 pacientes ingresaron dentro de la ventana de tiempo oportuna para evaluar la aplicación del tratamiento trombolítico endovenoso, la medicación específica orientada a disolver el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Para el resto de los ingresos, la consulta tardía constituyó el principal obstáculo para acceder a esta alternativa terapéutica.

Esa ventana temporal marca la diferencia entre una recuperación favorable y una discapacidad severa, ya que muchos cuadros requieren intervención médica especializada antes de cumplida la primera hora desde el inicio de los síntomas.

Tratados a tiempo y con la continuidad asistencial adecuada que hoy brinda el hospital, es enteramente posible evitar secuelas neurológicas invalidantes. Por esa razón, el hospital lleva adelante un plan sostenido de capacitación interna destinado a enfermeros, técnicos, camilleros y personal administrativo de los accesos, con el objetivo de que todo el equipo de salud reconozca los signos de alerta desde el primer contacto en el mostrador o el triage.

El fortalecimiento tecnológico acompaña este esquema asistencial. La institución cuenta con un angiógrafo apto para realizar procedimientos de trombectomía mecánica mediante cateterismo en casos seleccionados, una práctica de avanzada que prevé su implementación con la próxima incorporación de un especialista en neurointervencionismo vascular.

Frente a la aparición repentina de asimetría o desviación en la boca, debilidad o adormecimiento en un brazo o una pierna, dificultades para hablar, alteraciones visuales súbitas o pérdida brusca del equilibrio, la indicación médica fundamental es no esperar que el síntoma ceda y acudir de forma urgente al hospital o llamar al servicio de emergencias. En el Alende, un equipo preparado y una estructura pública de alta complejidad esperan para actuar a tiempo.