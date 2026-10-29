La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) manifiesta su total desacuerdo con las recientes declaraciones públicas realizadas en nombre de «Hoteles Autoconvocados».

En un comunicado, la entidad empresaria dejó en claro que «la seguridad de nuestros clientes y el bienestar de nuestros trabajadores han sido y serán siempre pilares fundamentales e indelegables de nuestros establecimientos, tanto hoteleros como gastronómicos».

Tras reconocer «el delicado momento de crisis que atraviesa el sector y de las severas dificultades que afronta no sólo nuestra actividad, sino la economía en su conjunto», la Asociación afirmaron que «no nos quedamos en meras consignas: estamos trabajando fuertemente y de manera constante en gestiones y propuestas concretas para lograr medidas de alivio fiscal y promoción efectiva».

En otro tramo del comunicado, la entidad sostuvo que «el turismo es uno de los motores indiscutibles del crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Es la calidad de nuestra hospitalidad y la excelencia de nuestros servicios lo que distingue a Mar del Plata y hace que miles de visitantes la sigan eligiendo año tras año».