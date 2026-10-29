Mar del Plata, octubre de 2026. ¿Cómo puede una empresa pagar cerca de 5.000 dólares para transportar un contenedor en camión hasta Brasil cuando tiene un puerto de ultramar a menos de 60 kilómetros? La pregunta sintetiza una de las paradojas que plantea Emilio Bustamante en “De la desidia al desarrollo – Miradas y propuestas para el Puerto de Mar del Plata”.

La presentación oficial del libro será el viernes 30 de octubre, a las 17, en la Sala Alfonsina Storni, de la 21ª Feria del Libro de Mar del Plata. Paseo Aldrey.

Codirector de la Terminal de Contenedores Dos (TC2), Bustamante combina investigación histórica y experiencia portuaria para examinar las oportunidades que Mar del Plata no logró aprovechar plenamente desde la concepción de su puerto, en 1909. El resultado es una mirada crítica sobre las limitaciones de infraestructura, sus consecuencias económicas y la falta de una planificación capaz de acompañar las necesidades de la producción y el comercio exterior.

Pero el libro no se detiene en el diagnóstico. Propone recuperar una visión estratégica que integre el transporte marítimo, ferroviario y terrestre, reduzca costos logísticos y amplíe las posibilidades de desarrollo regional.

“Un puerto que no se puede expandir no tiene futuro”, sostiene Bustamante. Su advertencia trasciende el ámbito local y abre una discusión de alcance nacional: ¿puede la Argentina aspirar a producir más, exportar mejor y generar empleo sin desarrollar la infraestructura que necesita?

SOBRE EL AUTOR

Emilio Bustamante es codirector de la Terminal de Contenedores Dos (TC2) del Puerto de Mar del Plata, que opera desde 2003 con navieras internacionales como Maersk, MSC y Hamburg Süd. Ha representado a la terminal en congresos internacionales de cruceros y mantiene vínculos con compañías navieras y operadores globales.