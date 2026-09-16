Más de 700 chicos y chicas participaron este sábado del tradicional festejo por el Día del Niño organizado por hinchas de Alvarado, una celebración que desde hace más de diez años reúne a las familias alrededor de los colores del club.

Durante la jornada, los más pequeños pudieron disfrutar de una tarde especialmente preparada para ellos, con juegos, actividades, sorpresas y una merienda. Además, se realizaron numerosos sorteos de diferentes premios, entre los que se destacó la entrega de seis bicicletas. También se repartieron helados durante toda la jornada y bolsita de golosinas para cada niño que participó del festejo.

El festejo, que se llevó adelante en Primera Junta y Jara, volvió a convertirse en un punto de encuentro para las familias y los hinchas de Alvarado, manteniendo viva una tradición que ya lleva más de una década y que forma parte de la identidad de la institución.

La celebración es posible año tras año gracias al compromiso y la colaboración desinteresada de hinchas, comerciantes y distintos comercios de Mar del Plata, que realizan sus aportes para que los chicos puedan disfrutar de una jornada especial.

Con una importante convocatoria, una vez más los más chicos fueron protagonistas de una tarde de juegos, alegría y encuentro, compartiendo junto a sus familias un sentimiento que une a varias generaciones: Alvarado.