En el marco de la VIII edición de la Campaña Detección de Trastornos del Lenguaje y la Comunicación, la Universidad FASTA, a través de la Carrera de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas, realizará evaluaciones gratuitas del lenguaje destinadas a niños y niñas de entre 4 y 8 años.

La actividad se desarrollará los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 15 a 17, en la Facultad de Ciencias Médicas UFASTA, ubicada en Avellaneda 3341. Las evaluaciones estarán a cargo de las Licenciadas Vanesa Varela y Rosario Gaggini.

La propuesta está dirigida a niños y niñas que no hayan realizado una evaluación previa y que actualmente no se encuentren en tratamiento fonoaudiológico. Durante la jornada se realizará una evaluación de diferentes aspectos vinculados con el lenguaje, la comunicación y el habla. Al finalizar, se entregará un informe con los resultados y pautas de estimulación del lenguaje.

Cabe aclarar que la actividad no contempla la realización de diagnósticos ni la indicación de tratamientos, sino que busca brindar información a las familias a partir de la evaluación realizada.

La iniciativa también constituye una instancia de formación para los estudiantes de Fonoaudiología, quienes pueden acercarse a diferentes herramientas y estrategias de evaluación de la comunicación, el lenguaje y el habla en las distintas etapas del desarrollo infantil.

Para solicitar un turno, comunicarse al 223-499-5200, internos 326, 461 o 323