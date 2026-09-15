Más de 60 jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales participan de una iniciativa del Poder Judicial local y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, con apoyo de la Jefatura Distrital de Educación de General Pueyrredón.

El «Proyecto jurados” busca acercar a los estudiantes el conocimiento sobre el juicio por jurados y destacar que se trata de un derecho y un deber ciudadano: participar en la administración de justicia para resolver los casos penales más graves.

La propuesta reúne a integrantes de la Justicia del Departamento Judicial Mar del Plata, de distintas edades y formaciones, que visitarán escuelas secundarias para dialogar con los jóvenes sobre el funcionamiento y la importancia de este sistema.

El primer encuentro será este miércoles 16 de septiembre, en la EES N.º 35. En lo que resta de este semestre y el año próximo, se visitarán todas las escuelas secundarias de Mar del Plata.

La iniciativa constituye una política impulsada desde la propia Justicia local para promover la participación ciudadana y construir una nueva cultura social de cercanía y compromiso con la Justicia.