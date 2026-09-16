El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora marplatense Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, preservar su carácter público y garantizar que continúe destinada al turismo social. Con la media sanción, la iniciativa será enviada ahora a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta impulsa que la Provincia avance con las acciones necesarias para recuperar la titularidad y administración del complejo y protegerlo frente a cualquier intento de venta, privatización o explotación que modifique la finalidad social para la que fue creado.

“Hoy en el Senado dimos un paso muy importante para defender Chapadmalal. Frente a un Gobierno nacional que pretende desprenderse del patrimonio de los argentinos, nosotros estamos diciendo con claridad que Chapadmalal no se vende”, sostuvo Raverta tras la votación.

La iniciativa había obtenido previamente despacho favorable en la Comisión de Hacienda y fue incorporada al temario de la sesión, donde finalmente alcanzó los votos necesarios para obtener media sanción.

“Acá hay dos ideas de país en discusión. Para algunos, Chapadmalal es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez”, concluyó la senadora.

Tras la media sanción en el Senado, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá continuar su tratamiento antes de llegar al recinto para su sanción definitiva.