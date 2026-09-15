“Pepita la Pistolera”, dirigida por Lucía Puenzo, fue una de las producciones que contó con el acompañamiento de Mar del Plata SET durante su rodaje. La película se filmó en más de 20 locaciones de la ciudad y contó con la participación de trabajadores y técnicos locales, además de movilizar servicios vinculados a la producción.

Para un film de estas características, la gestión de permisos y la coordinación de las distintas locaciones forman parte de una planificación que requiere articulación y seguimiento. Mar del Plata SET, dependiente de la Dirección General de Economía del Conocimiento, centraliza la solicitud de permisos de filmación y fotografía en espacios públicos de todo el Partido de General Pueyrredon y acompaña a los equipos de producción durante el desarrollo de sus planes de rodaje.

En este marco, Walter Gregoracci, director de Economía del Conocimiento, destacó que “cada producción que elige Mar del Plata no solo genera actividad durante un rodaje, sino que también contribuye a consolidar un ecosistema audiovisual local. Desde Mar del Plata SET buscamos que las producciones encuentren en la ciudad un ámbito cada vez más preparado, con herramientas que simplifiquen su llegada y con trabajadores, técnicos y proveedores locales capaces de integrarse a proyectos de distintas escalas”.

En ese sentido, señaló que “el objetivo es que cada rodaje deje capacidades instaladas, genere oportunidades para el talento local y fortalezca a Mar del Plata como una ciudad competitiva para la producción audiovisual. El caso de ‘Pepita la Pistolera’ es una muestra concreta de ese potencial y de la importancia de seguir articulando entre el sector público, los productores y la comunidad audiovisual de la ciudad”.

Por su parte, Mariví Brusasca, locacionista de “Pepita la Pistolera” quien formó parte del equipo de producción local, destacó el funcionamiento de esta herramienta a partir de su experiencia durante la filmación: “Encontramos una Mar del Plata mucho más preparada para recibir producciones grandes. Para nosotros fue fundamental y de gran ayuda poder acceder a trabajar con la Ventanilla Única de Mar del Plata SET. En una sola gestión podemos ingresar un trámite completo”.

Además, resaltó el acompañamiento durante el proceso: “Las personas que trabajan en ese departamento nos acompañan, están pendientes y disponibles para cualquier necesidad, lo que hace la filmación mucho más accesible y mucho más rápida”.

La experiencia también puso en evidencia la capacidad de la ciudad para aportar recursos humanos y locaciones a producciones de gran escala. Según explicó Mariví, el 30% de los trabajadores y técnicos de la película fueron residentes de Mar del Plata, mientras que aproximadamente el 90% de las locaciones exteriores corresponden a espacios de la ciudad.

“Mar del Plata está absolutamente preparada para recibir producciones grandes. Contamos con equipamiento técnico, equipo humano, y ni hablar de los extras, actores y actrices”, señaló la locacionista.

El trabajo realizado a partir de esta producción también permitió generar nuevas instancias de formación para el sector. Luego de la finalización del rodaje, la Dirección de Economía del Conocimiento impulsó seminarios gratuitos en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), destinados a profesionales, estudiantes y docentes, con propuestas vinculadas a distintas áreas de la producción audiovisual.

Los productores y realizadores que necesiten gestionar permisos de filmación o fotografía en espacios públicos del Partido de General Pueyrredon pueden realizar consultas a través de [email protected].