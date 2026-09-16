El equipo de ciclismo del Club de Empleados de Comercio volvió a ser protagonista en el calendario bonaerense y logró dos importantes victorias en competencias disputadas en Ayacucho y Capitán Sarmiento.

En primer lugar, se disputó el Gran Premio Aniversario del Club Ayacucho, competencia que reunió a un nutrido pelotón de aproximadamente 60 corredores en la categoría Elite, una de las divisiones más exigentes del ciclismo.

El Club de Empleados de Comercio estuvo representado por Jonathan Moyano, Alberto Godoy y Teo Sequeira, logrando quedarse con la victoria a través de Moyano luego de una definición masiva del pelotón.

La segunda competencia tuvo lugar en Capitán Sarmiento, donde se desarrolló el 21° Gran Premio Hermanos Macchi, una de las carreras de mayor importancia dentro del calendario de ciclismo de la provincia de Buenos Aires, con la participación de alrededor de 180 corredores.

Allí, el equipo del Club de Empleados de Comercio volvió a imponerse en una definición al sprint. Agustín Fraysse fue el encargado de alcanzar la victoria, luego de un destacado trabajo colectivo de todo el equipo, que logró posicionarlo de la mejor manera para llegar a la definición masiva.

Además del triunfo de Fraysse, el equipo tuvo una actuación sobresaliente con Hugo Velasquez en el segundo puesto, Lucas Ciafardini en el tercero y Cristian Clavero en el cuarto lugar, demostrando el gran nivel competitivo alcanzado por el conjunto.

De esta manera, el Club de Empleados de Comercio volvió a llevar sus colores a lo más alto del ciclismo, con dos victorias y una destacada presencia colectiva en dos de las competencias más importantes del calendario provincial.

Estos resultados reflejan el crecimiento y el trabajo que viene desarrollando el equipo del Club de Empleados de Comercio, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del ciclismo de ruta y llevando nuevamente a Mar del Plata a los primeros lugares de la competencia.