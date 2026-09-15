El nuevo capítulo de la tensión entre Provincia y Municipio se produjo luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificara al gobierno municipal como “virtualmente acéfalo” y cuestionara al intendente Agustín Neme por la falta de comunicación y coordinación con el gobierno bonaerense. El intendente respondió con dureza y sostuvo que, si había algo “acéfalo”, era la Provincia, particularmente en materia de seguridad. También defendió las medidas adoptadas por el Municipio y reclamó respuestas al gobernador Axel Kicillof.

En ese contexto, la concejala Eva Ayala publicó un extenso mensaje en sus redes sociales bajo una definición contundente: “A Mar del Plata le hace falta un intendente”.

La legisladora opositora sostuvo que los vecinos “no eligieron el abandono” y cuestionó que las disputas políticas y las respuestas en redes sociales puedan ser presentadas como soluciones de gestión.

A Mar del Plata le hace falta un intendente.



Un intendente que se ocupe de las cosas concretas que todos los días afectan la vida de los marplatenses.



Nuestros vecinos no eligieron el abandono, pero lo sufren. Las grandes “peleas” de redes son insignificantes respuestas de… pic.twitter.com/8OWbQrRBo7 — Eva Ayala (@evayala) September 15, 2026

“Las grandes ‘peleas’ de redes son insignificantes respuestas de gestión. No sirven para arreglar las calles, ni para que pase un colectivo limpio y a tiempo, ni para encender las luces apagadas, ni para asegurar una vida más tranquila a los vecinos y vecinas”, planteó.

“Siempre la culpa la tienen otros”

Ayala apuntó directamente contra Neme y también contra el senador Guillermo Montenegro, quien dejó la intendencia para asumir como legislador provincial y fue reemplazado interinamente por el actual jefe comunal.

“Nunca escuchamos en el intendente Neme ni en el que lo puso en ese lugar, el senador Montenegro, hacer una sola referencia a las responsabilidades propias. Siempre la culpa la tienen otros”, afirmó.

Para la concejala, la actual confrontación entre los gobiernos municipal y provincial constituye una estrategia que posterga las respuestas concretas que necesita la ciudad. En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo local asuma sus responsabilidades y avance en proyectos sostenidos en el tiempo.

“Debieran probar trabajando, haciéndose cargo de las responsabilidades que tienen aunque hayan llegado a ellas por un golpe de suerte. Debieran probar con proyectos sostenidos en el tiempo”, sostuvo.

Ayala también cuestionó la falta de una política institucional basada en la cooperación entre los distintos niveles del Estado. En contraposición con el escenario actual, planteó la necesidad de establecer relaciones de “recíproca cooperación” con la Provincia, la Nación, los organismos multilaterales de crédito y la sociedad.

“Si todo es pelea, todo es humo”

El cierre del mensaje tuvo un fuerte contenido político y funcionó como una síntesis de su cuestionamiento a la gestión de Neme.

“Si todo es pelea, todo es humo. Si todo es enojo, parece berrinche. Si todo es corto plazo, en vez de gestión se logra un cambalache”, escribió.

La concejala sostuvo además que el respeto, la “intención virtuosa” y la “voluntad humilde” deberían ser los pilares de una administración municipal y concluyó con una definición que busca instalar como eje del debate político local: “A Mar del Plata le está haciendo falta un intendente que tenga en cuenta esas nociones elementales”.