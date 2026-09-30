La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata expresó su rechazo y preocupación por un episodio que, según denunció públicamente, tuvo como víctimas a tres trabajadores integrantes de la denominada Lista Negra del transporte de pasajeros.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, los trabajadores habrían sido interceptados, increpados y amenazados de muerte con un arma de fuego. La UTA sostuvo que, según el testimonio de los afectados, los autores del hecho habrían sido Sergio Portales, candidato a secretario general por la Lista Celeste y Blanca, acompañado por el delegado de la empresa Batán, Juan Garaty, y Leandro Lagana, a quien el comunicado atribuye además haber exhibido un elemento punzante.

Desde la seccional calificaron el episodio como una “emboscada con armas” y señalaron que, siempre según el relato de los trabajadores involucrados, Portales habría extraído un arma de fuego y apuntado contra ellos mientras los amenazaba de muerte.

El comunicado también vinculó el episodio con un antecedente ocurrido en julio de 2020 y expresó preocupación por lo que la conducción de la seccional describió como una reiteración de hechos de violencia en el marco de las disputas internas del gremio. En ese sentido, cuestionó lo que calificó como un mecanismo basado en “aprietes, armas y miedo”.

La UTA Mar del Plata reclamó la intervención de las autoridades correspondientes y pidió que se adopten medidas para garantizar la integridad física de todos los trabajadores.

“No tenemos miedo. No nos van a callar”, sostuvo la organización sindical en el cierre del comunicado, que concluye con una consigna vinculada a la interna gremial: “En Mar del Plata, la Celeste y Blanca nunca más”.

Las acusaciones fueron formuladas por la conducción de la UTA Mar del Plata y, hasta el momento, corresponden a la versión difundida por esa organización sindical.