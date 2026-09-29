En el marco del «plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo en los hoteles y la farmacia de IOSFA», la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata anunció la realización de una Radio Abierta este miércoles 30 de septiembre a las 9:30 en Luro y la Costa.

Desde el sindicato encabezado por Claudia Rey indicaron que «son 177 los trabajadores y trabajadoras que van a quedar sin empleo ante el cierre de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego, y la farmacia que pertenece al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA)».

Por esa razón, desde ATE afirmaron: «Exigimos al presidente de la IOSFA, Ariel Guzmán, la continuidad de todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre, dado que el presupuesto los contempla», al mismo tiempo que convocaron a una Radio Abierta este Miércoles 30 a las 9:30 en Luro y la Costa «en defensa de los puestos de trabajo». (ANSI)