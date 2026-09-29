Este miércoles 30 de septiembre comienza el 62º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata y se extenderá hasta el viernes. En esta oportunidad, el encuentro pondrá foco en cómo construir las condiciones necesarias para sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

El evento convocará a líderes empresarios, políticos y sociales, como especialistas nacionales e internacionales, para debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.

Bajo el lema «Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia», los participantes analizarán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en un mundo en transformación.

Una de las particularidades será la presencia virtual tanto del presidente, Javier Milei, como del Ministro de Economía, Luis Caputo, que estarán en el Argentina Week en París.

Pero uno de los focos estará puesto en la prticipación presencial de la senadora Patricia Bullrich, en medio de los tironeos dentro del oficialismo y las expectativas por si la legisladora competirá electoralmente el año que viene ante un reclamo del círculo rojo de poder seguir con el programa económico pero con otros «modales».

Agenda del Coloquio

A continuación las presencias más destacadas de la agenda del Coloquio de IDEA 2026:

Día 1, miércoles 30 de septiembre:

Javier Milei, presidente de Argentina ( de manera virtual).

Nicolás Aguzín (ex-CEO de la Bolsa de Hong Kong).

Hernán Kazah (cofundador de Kaszek Ventures y Mercado Libre).

Francisco Ortega (director de IDEA y Senior Partner de McKinsey & Company).

Gustavo Salinas (director de IDEA y presidente de Toyota Argentina).

Luis Lacalle Pou (expresidente de Uruguay).

Gustavo Manríquez (CEO de Banco Supervielle).

Día 2, jueves 1 de octubre:

Pablo Goldberg (especialista en mercados emergentes y finanzas globales).

Matías Surt (economista).

Verónica Andreani (directora de IDEA, directora de Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP).

Santiago Nicholson (director de IDEA, managing partner de Nicholson y Cano Abogados).

Claudio Rodriguez (director de IDEA y socio director de Sinteplast).

Ricardo Torres (socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación).

Luciana Paoletti (Directora Ejecutiva de IDEA).

Esteban Allasino (intendente de Luján de Cuyo).

Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto y Presidente de la UCR Nacional).

Gastón Granados (intendente de Ezeiza).

Juan Manuel López (abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica).

Nicolás Pakgojz (legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el bloque LLA).

Patricia Bullrich (senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta del bloque de LLA)

Día 3, viernes 2 de octubre: