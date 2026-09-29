El Municipio de General Pueyrredón -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC)- invita a participar de la Maratón de Lectura 2026 “¿Hay alguien AI?”, organizada desde la Biblioteca Mariano Moreno junto con bibliotecarios y bibliotecarias de todo el sistema de bibliotecas municipales.

La jornada se desarrollará el viernes 2 de octubre en la plaza donde se encuentra la Biblioteca Mariano Moreno (Marconi 2167). Habrá actividades en el turno mañana, de 9.30 a 11, y en el turno tarde, de 14 a 16 aproximadamente.

Bajo el lema “¿Hay alguien AI?”, la propuesta busca que los libros salgan de las bibliotecas y se encuentren con la comunidad en un gran espacio de lectura, intercambio y participación. La plaza se transformará en un recorrido por distintas épocas, desde los años 50 hasta la actualidad, para recordar, descubrir y conversar a través de la literatura.

Cada espacio de lectura representará una década: los años 50, los 60 y 70, los años 80, los 90 y desde los años 2000 hasta la actualidad, incluyendo un acercamiento a la aparición de la inteligencia artificial. En cada uno convivirán libros, autores, personajes, historias, objetos y recuerdos vinculados con cada período.

La propuesta está pensada para que niños, jóvenes y adultos puedan compartir sus experiencias y conocimientos. “Yo tenía uno de esos” y “Yo nunca había visto uno así” son algunas de las frases que pueden surgir en este encuentro entre generaciones, donde los recuerdos de unos pueden convertirse en nuevos descubrimientos para otros.

Un espacio para la memoriaDentro de este viaje por las décadas habrá también un espacio dedicado a la Memoria y la Identidad. En 2026 se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, una etapa de la historia argentina que forma parte de la memoria colectiva y que invita a recordar, escuchar y transmitir.

La propuesta busca recuperar las voces, historias y recuerdos que forman parte de nuestra identidad y reflexionar sobre la importancia de la memoria no solo como una mirada hacia el pasado, sino también como una oportunidad para pensar qué sociedad queremos construir hacia adelante.

Otro de los personajes que acompañará este recorrido será Mafalda, símbolo de una generación y personaje que hizo de las preguntas una forma de mirar y pensar el mundo. Su presencia permitirá recuperar esa capacidad de cuestionar, sorprenderse y buscar nuevas respuestas.

Preguntar también es leer

La Maratón propone recuperar el valor de las preguntas en un contexto en el que las respuestas aparecen cada vez más rápido. La incorporación de la inteligencia artificial será también una oportunidad para conversar sobre las nuevas formas de acceder a la información y al conocimiento.

La propuesta no busca plantear una oposición a la tecnología, sino reflexionar sobre su utilización como herramienta y sobre la importancia de conservar la capacidad humana de preguntar, pensar y decidir qué queremos conocer.

En ese sentido, la jornada también retomará la pregunta que inspira la canción “¿Qué es lo que hace a un ser, ser un ser humano?”, de Jorge Drexler, como punto de partida para pensar qué nos definen y qué lugar ocupan la sensibilidad, la imaginación y la capacidad de hacernos preguntas.

La Biblioteca Mariano Moreno invita especialmente a escuelas, bibliotecas, instituciones y organizaciones de la comunidad a sumarse a esta experiencia. Cada institución podrá aportar sus propias lecturas, recuerdos, objetos, historias e ideas para construir colectivamente este recorrido por el tiempo y las palabras.