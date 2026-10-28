UTHGRA Mar del Plata y el Ministerio de Trabajo de la Nación inspeccionaron hoy el Hotel Garden, ubicado en la esquina de Moreno y Santa Fe, en pleno centro de la ciudad, y detectaron alarmantes irregularidades laborales: alrededor del 70% de los trabajadores y las trabajadoras no estaban registrados.

Durante el relevamiento quedó en evidencia la elevada informalidad laboral en este hotel de la ciudad. Los inspectores constataron que 13 de los 19 trabajadores y trabajadoras relevados estaban en negro. A su vez, más del 60% desconoce o no pudo precisar cuánto gana mensualmente.

Ante las graves irregularidades detectadas, los responsables del Hotel Garden fueron citados a una audiencia para brindar las explicaciones correspondientes de manera urgente, marco en el que UTHGRA Mar del Plata exigirá la inmediata regularización de todos los trabajadores.

Desde la conducción de Pablo Santín remarcaron que este tipo de controles forman parte de una política diaria y sostenida para combatir el trabajo no registrado y defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los establecimientos hoteleros y gastronómicos.

“No vamos a mirar para otro lado frente al trabajo en negro y el inescrupuloso accionar de algunos empresarios. Es inadmisible que haya trabajadores que no estén registrados como corresponde y que ni siquiera sepan cuánto van a cobrar a fin de mes”, sostuvo el secretario general.

Luego, agregó: “Mientras algunos empresarios autoconvocados pretenden el delirio de discutir cómo bajarles los salarios a los trabajadores, nosotros estamos en la calle, controlando que se respeten sus derechos. El problema no se resuelve pagando menos ni precarizando el empleo, sino cumpliendo la ley”.

Pablo Santín también adelantó que el gremio “realizará todas las denuncias necesarias” ante los organismos competentes, incluida la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para que se investiguen posibles incumplimientos laborales, previsionales y fiscales.

Desde UTHGRA, además, insistieron en que el trabajo registrado, el pago correcto de los salarios y la claridad sobre las condiciones de contratación son derechos básicos que deben garantizarse en todos los establecimientos.

“Los derechos de los trabajadores no se negocian, se defienden”, concluyó el secretario general.