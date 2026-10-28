Transitamos los últimos días de octubre con condiciones estables de tiempo sobre el sudeste bonaerense, inclusive con la presencia de sol, algo para destacar luego de varias jornadas con abundante nubosidad.
Sin embargo, el panorama hasta el domingo estará marcado por fenómenos dispersos, alternados con períodos de cielos despejados y una recuperación progresiva de temperaturas.
Tanto mañana como el viernes, un anticiclón ubicado sobre el océano Atlántico aportará aire húmedo lo que favorecerá nubosidad baja y posibles lluvias desorganizadas.
Hacia el sábado las condiciones del tiempo tendrán una notable mejora, pero el domingo un frente frío arribará a la provincia de BsAs lo que activará algunas tormentas en la región.
Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a templado. Cielo despejado a algo nublado con posibles lluvias débiles. Viento leve a moderado del sector norte/noreste. La temperatura mínima se estima en 5° y la máxima en 18°.
Reporte @sebapagliarino