La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata pondrá en marcha este jueves 29 de octubre la 12.ª Feria de Trabajo y Empleo, una iniciativa destinada a estudiantes y graduados que busca vincular los perfiles profesionales con las oportunidades del mercado laboral.

La feria virtual estará disponible desde las 8 del jueves 29 hasta las 12 del sábado 31 de octubre. La propuesta se complementará con stands presenciales, espacios de acompañamiento para la carga de currículums y charlas virtuales orientadas a brindar herramientas para la inserción y el desarrollo profesional.

La principal novedad de esta edición es que, por primera vez, la feria se desarrollará a través de la Plataforma de Intermediación Laboral de la Facultad, una herramienta diseñada para facilitar el vínculo entre estudiantes avanzados, graduados y el mercado de trabajo. La plataforma busca promover oportunidades de empleo, pasantías, formación continua y vinculación con empresas, organizaciones y consultoras especializadas.

En esta edición, 25 empresas de distintos rubros radicadas en Mar del Plata y la zona participarán difundiendo puestos vacantes y oportunidades de empleo.

La iniciativa forma parte de las acciones que la Facultad impulsa para fortalecer la vinculación entre la formación universitaria y el mundo laboral, sostener el contacto con los sectores productivos de la ciudad y la región, y responder a las demandas actuales de perfiles profesionales.

Una semana de actividades para impulsar la inserción laboral



En la previa del inicio de la feria virtual, la Facultad llevó adelante distintas actividades vinculadas con la preparación del perfil profesional y las oportunidades de inserción laboral. Entre ellas, el taller «Sacáte la foto para tu CV» y las charlas «Medios de comunicación e inserción laboral», con referentes de Canal 10, y «El mundo de las Finanzas y la IA», junto con Accenture.

La agenda continúa este miércoles 28, a las 14, con la presentación de la Plataforma de Intermediación Laboral, organizada por la Secretaría de Vinculación con el Medio, en el Aula Magna de la Facultad. Además, de 15.30 a 17.30, se desarrollará en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales (CECES) un espacio de acompañamiento para el registro de usuarios y la carga de currículums.

El jueves 29, a las 8, comenzará la Feria Virtual de Empleo y Trabajo. Ese mismo día, a las 17, se realizará la charla virtual «Preparate para una entrevista laboral», junto con el Parque Industrial de Mar del Plata-Batán y la consultora Off the Record.

La programación continuará el viernes 30, de 9 a 12.30, con stands presenciales en el hall de la Facultad. A las 17, tendrá lugar la charla virtual «Turismo: tu título no tiene un solo destino», a cargo de Pezzati Viajes, con participación del EMTURyC.

La feria virtual permanecerá abierta hasta el sábado 31 de octubre a las 12.

La organización de la 12.ª Feria de Trabajo y Empleo está a cargo de la Secretaría de Extensión, junto con la Secretaría de Vinculación con el Medio, el Centro de Graduados y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.

Los interesados en participar, deberán ingresar a eco.mdp.edu.ar/empleo