Son las 8:30 de la mañana en el centro de Mar del Plata. Abres la persiana local, acomodas las cosas en el mostrador y enciendes la computadora para ver cuáles son los pedidos del día. Preparas el mate mientras el sistema inicia, pero hay un momento en el que la máquina se queda pegada a la pantalla de bienvenida.

Cuando logras arrancar y abres el navegador para ver los correos, te encuentras con un buscador raro repleto de anuncios de ofertas que jamás buscaste. El ventilador comienza a zumbar como si la PC estuviera procesando un videojuego renderizado de alto rendimiento, aunque solamente tienes una pestaña abierta. Esta es la clásica sensación de frustración en la que te preguntas si tu computadora ya está pidiendo cambio o si hay otro problema dando vueltas por el disco duro.

Desgaste natural o comportamiento extraño

Con el paso de los meses, es común que cualquier equipo pierda la velocidad que tenía en el momento que salió de la caja. Pero hay una diferencia clara entre el desgaste propio por el uso diario y las fallas generadas por un software malicioso. La lentitud gradual normalmente está vinculada al espacio de almacenamiento reducido, a los archivos temporales que se han acumulado o a la cantidad de programas que se configuran de manera automática para arrancar junto con el sistema operativo.

En cambio, cuando el cursor se mueve sin que tú lo hagas, aparecen ventanas emergentes o las herramientas del sistema se cierran sin explicación alguna, los motivos son diferentes. Entender qué tipo de problema tienes enfrente te ayudará a no perder tiempo ni invertir dinero de más en repuestos que tal vez no necesitas.

Un diagnóstico casero para revisar la PC

Para no tener que adivinar a ciegas, es conveniente que realices un chequeo rápido empezando por lo más sencillo. Abre el administrador de tareas presionando Ctrl + Shift + Esc y presta atención al uso del procesador y la memoria RAM.

Si la computadora está en reposo y el consumo del procesador está cerca del 100%, hay un proceso que consume recursos del fondo de manera alterada; el siguiente paso es evaluar la lista de programas instalados del panel de configuración y organizar la lista por fecha de instalación.

En la mayoría de las ocasiones, al bajar un lector de archivos o programa para la impresora, también vienen barras de herramientas o complementos que no han sido deseados. Tampoco debes olvidarte de revisar las extensiones instaladas en tu navegador, ya que la mayoría de buscadores falsos se alojan en el mismo para redirigir las consultas que realizas.

¿Qué debes hacer cuando hay una amenaza real?

Si has notado que los navegadores siguen abriendo páginas extrañas, las alertas del antivirus no dejan de saltar o los archivos cambian de icono sin motivo alguno, el escenario es otro. En este tipo de situaciones, no es suficiente con desinstalar un programa desde el panel de control común.

Para hacer una limpieza de tu computadora sin arriesgar la información, debes consultar este recurso para eliminar malware de manera segura en tu PC. Lo primero que debes hacer es desconectar el cable de red o apagar la red Wi-Fi para cortar comunicaciones externas con el software malicioso.

Después de aislar tu computadora por completo, lo recomendable es reiniciar en modo seguro y llevar a cabo un análisis profundo con un antivirus confiable para encontrar y remover archivos infectados.

Asegura el equipo y resguarda tus cuentas

Una vez que has logrado desinfectar el sistema y el equipo ha vuelto a responder como debe, tienes que cerrar la puerta para que no vuelva a ocurrir. El acceso a tus cuentas tiene que haber quedado expuesto mientras el software malicioso estaba activo.

Modifica las contraseñas de tu correo electrónico, como plataformas bancarias y redes sociales, desde otros dispositivos seguros; este puede ser un teléfono móvil conectado solamente a los datos móviles. Para agregar un escalón de seguridad adicional en tus accesos diarios, puedes consultar las recomendaciones oficiales del Centro Nacional de Ciberseguridad para entender cómo proteger tus cuentas personales.

La medida más eficaz para que no vuelvan a ocurrir accesos autorizados es activar la verificación de dos pasos en los servicios que lo admitan.

Mantenimiento cotidiano sin problemas

Para dejar tu PC lista, no necesitas ser un experto en computación e invertir fortunas en mantenimiento. Con limpiar los archivos pesados que has dejado de usar, desactivar los programas que no hacen falta al inicio y hacer un escaneo de seguridad periódico, la computadora volverá a su ritmo normal. Si quieres profundizar más en cómo cuidar tus datos personales, puedes leer esta sección sobre ciencia y tecnología para mantenerte siempre a la vanguardia.

Mañana, cuando abras nuevamente tu local, la computadora arrancará antes de que termines de sentarte en la silla. Esto te permitirá comenzar a realizar tus actividades cuanto antes y recuperar el ritmo diario que solías llevar.