La Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal de primera instancia que rechazó in limine el amparo colectivo promovido contra la Ley N° 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría y sus beneficios para los usuarios residenciales de gas del distrito.

La presentación fue realizada dentro del plazo legal de 48 horas y busca que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revise la decisión judicial, notificada durante la tarde del 28 de octubre.

El argumento central del fallo fue que la Defensoría del Pueblo municipal no cuenta con legitimación activa para promover este tipo de acción ante la Justicia Federal. Sin embargo, la resolución no evaluó la constitucionalidad ni la validez de la ley cuestionada, tampoco se expidió sobre el fondo del reclamo ni resolvió la medida cautelar que había sido solicitada.

Un dato relevante del expediente es que, antes de la resolución, el Fiscal General había dictaminado a favor de reconocer la legitimación de la Defensoría para impulsar la acción judicial. No obstante, el Juzgado decidió apartarse de ese criterio.

Con la apelación presentada, ahora será el propio Juzgado Federal el que deberá resolver si concede el recurso y eleva las actuaciones a la Cámara Federal, que tendrá la responsabilidad de revisar lo resuelto en primera instancia.

Mientras tanto, la Ley N° 27.828 continúa vigente. Frente a este escenario, desde la Defensoría recomendaron a los vecinos y vecinas revisar su situación en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), a través de la aplicación Mi Argentina.

El organismo informó que comunicará las novedades de la causa judicial a través de sus canales institucionales.