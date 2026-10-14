Los ministerios de Seguridad de la Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires siguen adelante con el operativo de seguridad que preparan en conjunto por la llegada del papa León XIV, a pesar de que fue operado de un adenocarcinoma pulmonar y está en duda el viaje a la Argentina para los primeros días de noviembre.

«Nosotros no recibimos ninguna orden de suspender nada. De haber novedades, el Vaticano se lo comunicará a Cancillería, de ahí a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y ahí nos bajarán la orden para dejarlo sin efecto. Pero hasta el momento todo sigue adelante», reveló un comisario general de la Policía Federal a la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, añadió: «Entendemos la complejidad por el estado de salud de León XIV, pero hasta ahora seguimos coordinando con la Policía de la Ciudad y la Bonaerense todos los ajustes para custodiar los lugares que visitará el Papa».

En el mismo sentido se expresó ante NA un jefe de las altas esferas del Ministerio de Seguridad bonaerense: «Por ahora no hay ningún cambio. Sabemos que la operación es muy reciente y el Papa viene en un mes, pero hasta ahora nadie nos confirmó nada en relación a una suspensión».

Por su parte, un superintendente de la Policía de la Ciudad sostuvo que «la noticia de la operación» los «tomó el domingo por sorpresa», pero a pesar de ello «no hubo ninguna comunicación que hable sobre la suspensión de la visita de León XIV».

«Por lo tanto, todo sigue igual que hasta antes de conocerse que lo iban a operar», precisó este jefe de la fuerza porteña.

Agencia NA