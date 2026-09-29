Buenos Aires, 29 de septiembre de 2026.- Un nuevo fin de semana largo se asoma en el calendario de los argentinos el 12 de octubre. En ese contexto, Booking.com la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones realizó un relevamiento de cara al próximo fin de semana largo. En el mismo, Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba sobresalen como los destinos más buscados. Los tres destinos registran un crecimiento interanual de búsquedas.

“Las búsquedas para el fin de semana largo de octubre de 2026 superan ampliamente a las registradas durante el mismo período de 2025, con algunos destinos de la provincia de Córdoba que multiplican sus búsquedas entre tres y seis veces. Además, todos los destinos analizados muestran un crecimiento interanual de búsquedas, lo que refleja el interés de los argentinos por aprovechar estos días para viajar, desconectar de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Destinos más buscados a nivel país para el fin de semana entre el 10 y el 12 de octubre y su crecimiento en búsquedas en comparación con las mismas fechas de 2025.

Buenos Aires — ↑ +27,6% Mar del Plata — ↑ +40,9% Córdoba — ↑ +87,3% Villa General Belgrano — ↑ +379,6% Villa Carlos Paz — ↑ +105,1%

De los 5 destinos más buscados 3 pertenecen a la provincia de Córdoba.

Destinos más buscados en provincia de Buenos Aires para el fin de semana entre el 10 y el 12 de octubre y su crecimiento en búsquedas en comparación con las mismas fechas de 2025.

Mar del Plata — ↑ +40,9%2. Tandil — ↑ +40,2% Mar de las Pampas — ↑ +34,3% Pinamar — ↑ +25,7% Tigre — ↑ +142,2%

Mar del Plata lidera con enorme ventaja. Tigre sorprende con el mayor salto porcentual bonaerense (+142,2%), consolidándose como destino de escapada urbana en auge.