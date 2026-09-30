El concejal de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti, participó como invitado de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expuso sobre la situación que atraviesa el turismo argentino y su impacto directo sobre el trabajo marplatense.

Pulti reclamó al Gobierno nacional un cambio drástico en la política turística y advirtió que el modelo económico “inclina la cancha hacia el exterior a la vez que aplasta el consumo, generando un fuerte impacto social y sobre la actividad económica de Mar del Plata”.

🏛️ Defender el Turismo: el modelo de Milei inclina la cancha hacia el exterior mientras en Mar del Plata caen el consumo, la llegada de turistas y el trabajo.



▪️Hoy en el Congreso de la Nación planteamos lo que está pasando acá y en toda la Costa Atlántica; junto a intendentes… pic.twitter.com/0gLF9U0M6c — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) September 30, 2026

El concejal participó de una reunión en el Congreso de la Nación junto a los intendentes Walter Wischnivetzky, Gustavo Barrera y Sebastián Ianantuony; Hernán Szkrohal, del sector empresario gastronómico de Mar del Plata; Nelson Díaz Aguirre, empresario del sector de balnearios de Mar del Plata; la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez; y representantes de Pinamar, Ostende, Villa La Angostura y otros destinos turísticos nacionales.

Durante su exposición ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, puso el foco en “los cuatro déficits” que atraviesa el turismo argentino: el déficit receptivo frente al turismo emisivo, el déficit de la cuenta viajes, la caída de las pernoctaciones y el déficit de recaudación fiscal por los impuestos que se pierden con el consumo en el exterior y no en el mercado interno.

Explicó que sus consecuencias recaen especialmente sobre los destinos turísticos nacionales “y tienen rostro de angustia en el comercio y la hotelería de mi ciudad, Mar del Plata”.

“En un modelo que inclina la cancha para afuera y achata el consumo, Mar del Plata no puede ser la excepción próspera, por más esmero y empeño que le pongan los marplatenses”, sostuvo Pulti.

Planteó que la Costa Atlántica representa alrededor del 30% del turismo argentino, mientras que Mar del Plata concentra aproximadamente el 25%.

“Por esa razón, todo lo que le pasa al país en materia de turismo le pasa a Mar del Plata y a la Costa Atlántica”, afirmó.

Cuatro déficits del modelo que impactan en la gente de Mar del Plata

Uno de los principales datos, “según las cifras oficiales”, está representado por las 11.896.300 personas que salieron de la Argentina, mientras que ingresaron solo 5.315.900. Esto representa una diferencia superior a los 6,5 millones de personas entre quienes salieron del país y quienes ingresaron.

“Cuando hay una mayoría que sale por Ezeiza hay muchos comercios menos, muchas familias menos que trabajan en Mar del Plata”, expresó el concejal, al vincular ese déficit con sus consecuencias sobre el empleo local.

El segundo déficit señalado fue el de la cuenta de viajes de la contabilidad oficial de la Nación: mientras los ingresos por ese concepto alcanzaron los US$4.852 millones, los egresos superaron los US$12.072 millones, generando un saldo negativo de aproximadamente US$7.220 millones.

“Esa plata no está en el bolsillo de los comercios marplatenses ni de la Costa Atlántica. Tampoco de nuestros trabajadores, de nuestras familias, ni de nuestros taxistas, ni de nuestros camareros. Esa plata se fue al exterior mientras acá muchos no pueden pagar ni la luz de sus establecimientos”, cuestionó.

El tercer indicador es la caída de las pernoctaciones. Pulti señaló que en 2023 se registraron aproximadamente 4.986.000, mientras que en 2024 descendieron a 4.108.000, una reducción cercana al 21%.

“Después de 2024 hubo un raro apagón en las estadísticas oficiales que, en cualquier caso, no hubiera reflejado muchos éxitos”, afirmó. Como referencia histórica, recordó que en 2007 se habían alcanzado 5.763.000 pernoctaciones: “Es decir, un 40% más que la última cifra disponible”, señaló el exintendente.

A esto sumó un cuarto déficit: el impacto fiscal que produce el turismo que se realiza en el exterior.

“No solo no se genera trabajo en Mar del Plata, no solo no utilizan las instalaciones de Mar del Plata ni permiten amortizar inversiones acá: lo hacen en otros países y pagan impuestos a otros Estados”, sostuvo.

Para Pulti, los datos no representan solamente una discusión económica o estadística: “Los platos rotos de los cuatro déficits los pagan nuestros vecinos en Mar del Plata”, afirmó, y advirtió que la caída de la actividad turística se traduce en pérdida de empleo, cierre de comercios y establecimientos gastronómicos y pérdida de habilidades laborales y empresariales.

“Lo que más duele es que la caída del turismo significa la pérdida de un horizonte de tranquilidad de muchas familias marplatenses, ganadas por la angustia de la incertidumbre”, expresó.

En ese sentido, cuestionó un esquema que favorece el turismo hacia el exterior mientras dificulta la competitividad de los destinos nacionales. “Les piden a nuestros empresarios y trabajadores que sean más hospitalarios y eficientes, pero el modelo de Milei genera un dólar con el que no es posible competir con las ofertas del exterior”, señaló.

Finalmente, Pulti reclamó al Gobierno nacional que modifique el rumbo de la política turística y reivindicó al turismo como una actividad estratégica para el empleo.

“Reclamamos al presidente Milei que rescate una actividad generadora de empleo como pocas en el mundo”, sostuvo.

Y cerró con un planteo dirigido especialmente a la situación de Mar del Plata: “Hay un modelo que atenta contra el turismo nacional, que inclina la cancha hacia el exterior. Reclamamos a Milei un cambio drástico en la política turística y les pedimos que nos acompañen”, concluyó.