El fútbol es capaz de unir culturas, despertar emociones y paralizar al mundo entero. Sin embargo, detrás de los grandes acontecimientos deportivos también existen historias que permanecen fuera de escena.

Sobre esta realidad se construye Detrás de la Pasión, documental que formará parte de la Competencia Argentina de Largometrajes del 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026.

Las proyecciones serán el miércoles 11 de noviembre, a las 10.10 y a las 22.10, y el jueves 12 de noviembre, a las 16.10, en la sala Aldrey 4.

Con dirección de Michael Shusterman y Mason Bowles, la película conecta Argentina, Nepal y Medio Oriente para recuperar las experiencias de trabajadores migrantes que dejaron sus hogares en busca de mejores oportunidades y se enfrentaron a condiciones laborales que pusieron en riesgo su dignidad y sus proyectos de vida.

A través de testimonios, investigación y material documental, la producción contrapone la magnitud del espectáculo deportivo con las historias de quienes participaron en la construcción de la infraestructura del Mundial. La propuesta busca dar voz y visibilidad a personas cuyas experiencias quedaron relegadas frente a la celebración global del fútbol, y pone sobre la mesa cuestiones como la desigualdad, la migración laboral y las vulneraciones de derechos humanos.

El documental está narrado por Guillermo Whpei, empresario social argentino y referente internacional en la promoción y defensa de los derechos humanos, y toma como punto de partida su investigación sobre la situación de los trabajadores migrantes en Qatar para plantear una pregunta que atraviesa todo el relato: ¿cuánto estamos dispuestos a ignorar para seguir celebrando?

La investigación que da origen al documental se inscribe en una trayectoria de reconocimiento internacional por la defensa de los derechos humanos. Entre las distinciones vinculadas a este recorrido se encuentran el reconocimiento Héroe por los Derechos Humanos 2023, otorgado por Youth for Human Rights International; la Presea María Látigo 2021, concedida por REDDHI por su lucha contra la esclavitud contemporánea; el homenaje de Rigoberta Menchú y el reconocimiento de la Secretaría de la Paz de Guatemala en 2017. Asimismo, la Fundación para la Democracia Internacional fue semifinalista en 2017 de la iniciativa One Billion Acts of Peace. Estos antecedentes reflejan la proyección internacional del trabajo de investigación y concientización sobre las condiciones de los trabajadores migrantes y las formas contemporáneas de esclavitud.

La producción cuenta con la participación de Marina Sala y Lara Chiavarini en las tareas de investigación y coordinación de campo; Pedro Osuna, a cargo de la producción y la composición de la banda sonora original; y Juan Ignacio Cabrera, responsable del trabajo de color.

La presentación de Detrás de la Pasión en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata representa una oportunidad para acercar esta historia a nuevas audiencias y poner en perspectiva el costo humano que puede quedar oculto detrás de los grandes acontecimientos globales.