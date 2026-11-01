El Museo Casa sobre el Arroyo, ubicado en Quinana 3998, dio a conocer su programa para el mes de noviembre, invitando a vecinos y visitantes a conocer este espacio emblemático de la ciudad y su entorno natural con entrada gratuita.

Es importante remarcar que, del 1 al 8 de noviembre, el Museo permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento. El lunes 8 y miércoles 11 tampoco funcionará, al igual que el lunes 23 de noviembre.

Durante los trabajos de mantenimiento iniciados en octubre, el equipo del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) detectó una serie de deficiencias que, según denunció el director de Cultura, Francisco Taverna, se habrían originado durante la restauración integral realizada entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.

El equipo de mantenimiento del Ente realizó un relevamiento fotográfico y elaboró un informe técnico que fue presentado ante la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para obtener la autorización correspondiente.

Visitas al Parque Histórico

El Parque Histórico – Patrimonio Verde puede recorrerse de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. El recorrido permite conocer el predio y sus espacios verdes, aunque no incluye el ingreso a la Casa principal.

Visitas guiadas a la Casa

Las visitas guiadas con recorrido por la Casa se realizan los lunes y miércoles a las 12 y 14, y los martes, jueves y viernes a las 10 y 12 y el sábado 21 de 10 a 14. El ingreso se realiza únicamente acompañado por un guía del museo, en grupos reducidos y con reserva previa.

Las inscripciones se habilitan cada viernes a partir de las 12 para las visitas de la semana siguiente, a través de www.turismomardelplata.gob.ar, el Instagram oficial @casasobreelarroyo o el código QR disponible en www.mardelplata.gob.ar/cultura ya que los cupos son limitados.

Aquellas que no se realicen por condiciones climáticas adversas no se reprograman. La parte inicial de la visita y la espera para ingresar a la Casa, transcurren en el parque, por lo que se recomienda venir con ropa adecuada y acorde al clima.

Visitas educativas

Además, continúan las propuestas destinadas a instituciones educativas, con encuentros los lunes y miércoles a las 10, y los martes y jueves a las 14. Las instituciones interesadas deberán comunicarse previamente al correo [email protected] para consultar disponibilidad.

Cabe señalar que el Museo permanecerá cerrado cuando las condiciones climáticas y/o ambientales así lo requieran. Se podrán realizar consultas telefónicamente al (0223) 420-1280 o a través del correo electrónico [email protected]