Tres trabajadores sufrieron heridas de gravedad en un accidente laboral ocurrido recientemente en una obra en construcción de Mar del Plata. Tras el episodio, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la CGT local emitió un comunicado en el que denunció que los operarios se encontraban trabajando en condiciones de informalidad laboral, sin registración, aportes previsionales ni cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Desde la organización sindical calificaron el hecho como de extrema gravedad y cuestionaron las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban las tareas. Sostuvieron que la precarización laboral en la construcción representa un riesgo directo para la vida de los trabajadores, al privarlos también de elementos de protección personal, capacitaciones obligatorias y asistencia adecuada ante una emergencia.

En ese contexto, la CGT reclamó a las autoridades gubernamentales y a los organismos de fiscalización la clausura preventiva de las instalaciones afectadas, una auditoría exhaustiva sobre los responsables de la obra y la aplicación de las sanciones correspondientes. Además, pidió conformar una mesa de control conjunto para intensificar las inspecciones y erradicar el trabajo no registrado en el sector.

«No podemos ni vamos a tolerar que el desarrollo inmobiliario y el crecimiento edilicio de nuestro distrito se financien a costa de la explotación, la salud y la integridad de la fuerza laboral», expresaron en el comunicado.

Finalmente, manifestaron su solidaridad con los tres trabajadores accidentados y sus familias, y reclamaron que se garanticen condiciones laborales dignas y el cumplimiento de las normas de seguridad en todas las obras de Mar del Plata y Batán.