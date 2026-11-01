Banco Provincia cerró su participación en Comodoro Rivadavia con el subcampeonato y el ascenso al Nacional B. El conjunto marplatense fue protagonista desde la fase de grupos y logró meterse en la definición del certamen.

El equipo comenzó su recorrido con una victoria por 24:20 frente a Vélez Sarsfield B. Luego igualó 22:22 con Alta Barda de Neuquén y cerró la primera etapa con un contundente 37:23 ante Municipalidad de Caleta Olivia. Con estos resultados, finalizó primero en su zona y avanzó a los cruces eliminatorios.

En cuartos de final, El Caballito dio otro paso importante al superar 25:23 a Ferrocarril Concordia. Francisco Moslares, autor de siete tantos, fue elegido MVP del encuentro. La victoria le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo y asegurar el ascenso al Nacional B.

De la semifinal a la definición

El viernes, Banco Provincia se midió con Jockey Club de Córdoba por un lugar en la final. El equipo marplatense se impuso por 23:15 y consiguió el pase a la definición. Gian Franco Soprano tuvo una actuación determinante bajo los tres palos y fue elegido MVP de la semifinal.

Con esa victoria, el conjunto del barrio Las Dalias se aseguró volver a casa con una medalla y un lugar en el podio. En la final, enfrentó a San Telmo, que se impuso por 28:22 y se consagró campeón. Pese a no poder quedarse con el título, Banco Provincia cerró una gran campaña, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

El subcampeonato corona el recorrido de un equipo que, después de varios años de competencia y crecimiento, alcanzó el objetivo de llegar a un Nacional y consiguió el ascenso a la segunda categoría. El Caballito regresará a Mar del Plata con un resultado que marca un nuevo capítulo en la historia del club.

FOTO: CAH / Lautaro Alcaraz