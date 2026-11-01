Un operativo de la Patrulla Municipal desplegado en la zona sur de Mar del Plata terminó con la utilización de 214 proyectiles de armas menos letales contra una caravana de motociclistas.

El procedimiento se realizó el viernes 30 de octubre y tuvo entre sus puntos de interceptación el cruce de las avenidas Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza.

De acuerdo con el parte oficial, durante el operativo los agentes fueron atacados con piedras y gomeras por personas que circulaban en las motos. Ante esa situación, el personal municipal utilizó 186 proyectiles pepper y otros 28 de tipo kinetic. Posteriormente, se procedió al secuestro de los vehículos involucrados.

En total, fueron 214 proyectiles utilizados durante el procedimiento, una cifra que quedó asentada en el informe de actuaciones de la Patrulla Municipal.

¿Qué son los proyectiles utilizados?