General Pueyrredón encabeza el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026 en el día uno con cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, según los resultados publicados de las finales que se disputan en Mar del Plata.

Avellaneda ocupa el segundo puesto, también con cinco preseas doradas y una de bronce, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El tercer lugar corresponde a Navarro, que suma tres medallas de oro y una de plata, mientras que Lomas de Zamora se ubica cuarto con tres doradas y una de bronce. Detrás aparece Quilmes, con dos oros, dos platas y un bronce, seguido por San Miguel, que acumula dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Entre los resultados de General Pueyrredón se destacan las dos medallas doradas obtenidas en atletismo para personas con discapacidad, en lanzamiento de pelota de softball y salto en largo, ambas en la categoría femenina libre para participantes con discapacidad intelectual.

Luciana Giménez fue quien consiguió la medalla de oro en atletismo pista campo femenino en lanzamiento de pelota de softball tras marcar un tiempo de 18.350; el podio lo completaron Renata Morales (San Vicente) y Brisa Ledesma (Baradero).

En cuanto a salto en largo, la presea fue conquistada por Agustina Burllaile Fierro, que consiguió una marca de 2.290, seguida por Nayra Nuñez (Florencio Varela) y Josefina García (Las Flores).

También consiguieron el oro en acuatlón masculino Sub 16 (Salvador Ruiz Miglaccio) y en las pruebas de 1.200 metros femeninos Sub 14 (Maia Monin) y 3.000 metros masculinos Sub 16 de atletismo de pista (Santiago Montero).

Así se encuentra el medallero de los Juegos Bonaerenses (Día 1)

General Pueyrredón Avellaneda Navarro Lomas de Zamora Quilmes San Miguel Florencio Varela Morón Almirante Brown Escobar Lincoln Tres de Febrero Esteban Echeverría La Matanza Laprida Olavarría Berazategui Las Flores Marcos Paz Mercedes Monte Hermoso Bragado Carlos Casares Colón Coronel Pringles General Lavalle General Viamonte Guaminí La Costa Lanús

Agencia NA