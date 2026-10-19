En el mes de concientización sobre el cáncer de mama y bajo el lema “Tus mamas importan”, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comenzó a implementar nuevas estrategias para facilitar el acceso al diagnóstico de esta enfermedad oncológica que es la más frecuente y la que provoca más muertes en todo el mundo.

En Argentina, cada año se detectan 21.631 casos nuevos, de los cuales 8.500 corresponden a personas que residen en distritos bonaerenses. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la detección temprana permite tratarlo y curarlo, de allí la importancia de realizar la consulta ginecológica anual.

La cartera sanitaria, a través de su Instituto Provincial del Cáncer (IPC), acordó con Sociedades Científicas una actualización de los criterios de diagnóstico y estadificación para abordar el cáncer de mama. Una de las novedades incluye la incorporación de la mamografía con contraste, que constituye una alternativa a la resonancia en algunos casos y aporta beneficios.

“La mamografía con contraste puede ser un método utilizado para algunas indicaciones en forma similar a la resonancia, lo que deriva en un aumento del acceso a la salud de la población”, explican desde el IPC que, este año, suma el lema “Una provincia que acompaña cada historia”.

Detección oportuna

El diagnóstico temprano del cáncer de mama es fundamental para poder tratarlo y curarlo en la mayor parte de los casos. En territorio bonaerense se mantenían los lineamientos de la Dirección Nacional del Cáncer que recomienda la mamografía a partir de los 50 años en forma bienal.

Sin embargo, el Instituto Provincial del Cáncer (IPC), que depende de la cartera sanitaria bonaerense, identificó que un alto porcentaje de afectadas por la enfermedad son menores de 50 años, motivo por el cual, desde 2025, decidió bajar de 50 a 40 años la edad recomendada para la primera mamografía en personas sin antecedentes familiares de cáncer mamario.

Desde el IPC se otorgó tratamiento de radioterapia a personas con cobertura pública exclusiva en el periodo 2021-2024 a un total de 3.211 personas con cáncer de mama; de éstas, el 30,8% correspondió a la franja etaria de 40 a 49 años y un 40,9 por ciento correspondió a la franja de 50 a 59 años de edad.

Para los tratamientos farmacológicos (quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia) otorgados por el IPC en ese mismo período se relevaron 4.730 casos nuevos, de los cuales el 33,5% correspondió al rango de 40 a 49 años y el 38,3% a personas de 50 a 59 años de edad.

La directora del IPC, Marina Pifano, insistió en la necesidad de las consultas ginecológicas y de la realización de la mamografía y destacó el incremento de mamógrafos y personal en hospitales públicos provinciales. No obstante, señaló que “muchas veces, aunque la tecnología esté y los equipos estén, aparecen otras dificultades para muchas mujeres que no pueden acercarse hasta el centro de salud porque están al cuidado de otros o, en el contexto socioeconómico actual, necesitan dedicar mucho tiempo a trabajar o a buscar empleo”.

Pifano dijo, además, que el desfinanciamiento de la salud por parte del gobierno nacional afecta la disponibilidad de recursos y la coordinación de las políticas sanitarias. En ese sentido, cuestionó la degradación del Instituto Nacional del Cáncer, que pasó a funcionar como dirección, y sostuvo que los cambios debilitaron su capacidad para articular acciones con las provincias y garantizar insumos.

“El organismo nacional cumplía un papel importante en la actualización de las recomendaciones médicas y en el acompañamiento a las jurisdicciones para implementar las distintas líneas de cuidado. Ante ese retroceso, en la provincia de Buenos Aires revisamos nuestras propias recomendaciones para la detección temprana del cáncer de mama”, precisó Pifano.

La estrategia bonaerense apunta a fortalecer toda la línea de cuidado: desde la prevención y el acceso a la mamografía hasta la realización de biopsias, la confirmación diagnóstica y el tratamiento oncológico. Entre las medidas mencionadas por la directora del IPC se encuentran la atención durante el mes de octubre sin turno ni orden médica, la ampliación de los horarios y la incorporación de más establecimientos con mamógrafos.

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