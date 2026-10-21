El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) impulsa una agenda de debate con propuestas para mejorar la gestión de los excedentes hídricos en los caminos rurales frente a las perspectivas climáticas para 2026-2027. La falta de infraestructura, el estado de los caminos rurales y la necesidad de planificación para prevenir inundaciones estarán entre los principales temas de dos jornadas técnicas.

Ante la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño genere un incremento de las precipitaciones en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Ingenieros bonaerense promueve una serie de encuentros técnicos destinados a analizar sus posibles consecuencias y avanzar en propuestas de prevención.

La preocupación por la insuficiencia de la infraestructura hídrica, las dificultades de escurrimiento del agua y el deterioro de los caminos rurales forma parte de una problemática que afecta tanto a los centros urbanos como a las zonas productivas del interior provincial, por lo que desde la entidad que preside Jorge Castellano decidieron avanzar con un abordaje integral.

En ese marco, el próximo jueves 29 de octubre se realizará en Pehuajó la jornada técnica “El fenómeno de El Niño y sus impactos: hacia una gestión integral del riesgo hídrico”, organizada por el Distrito III del CIPBA. La actividad tendrá lugar desde las 14 en el Complejo Cultural Centro Zurro y reunirá a especialistas en climatología, hidráulica, infraestructura y gestión pública para analizar las perspectivas climáticas, las características de los sistemas hídricos bonaerenses y las alternativas de intervención frente a eventuales excesos de precipitaciones.

La programación estará dividida en tres bloques dedicados al clima y las aguas subsuperficiales, la hidráulica superficial y los caminos rurales. Entre los temas previstos se encuentran la situación de la cuenca del Río Salado, el Plan de Riesgo Hídrico para la Provincia de Buenos Aires, las estrategias de adaptación productiva junto con la vinculación entre las obras hidráulicas y la infraestructura vial rural. También se abordará la necesidad de considerar a los caminos como parte de los sistemas de drenaje, evitando intervenciones aisladas que puedan agravar los problemas de anegamiento.

Desde una perspectiva de planificación, uno de los principales desafíos consiste en «avanzar con las obras pendientes y garantizar el mantenimiento de la infraestructura existente», incluyendo canales, desagües, alcantarillas, puentes y caminos rurales. En ese contexto, el desarrollo del Plan Maestro del Río Salado constituye uno de los componentes de una estrategia que requiere intervenciones coordinadas y sostenidas en el tiempo. La preocupación del sector profesional apunta a que la prevención no dependa exclusivamente de respuestas de emergencia, sino de políticas de gestión hídrica integral que contemplen las características de cada región.

La agenda impulsada por el CIPBA tendrá continuidad el 19 de noviembre en Cañuelas, donde se desarrollará la jornada “Caminos rurales: clave para la producción y el desarrollo sustentable”, la misma cuenta con el auspicio de los ministerios de infraestructura y desarrollo agrario, de la Autoridad del agua provincial, varias universidades nacionales y de la Municipalidad de Cañuelas, la cual será organizada junto con la Universidad de Morón. El encuentro abordará experiencias de gestión y mantenimiento, el impacto del clima sobre la conectividad productiva y social en los sectores agrarios, junto con el análisis de la uniformización de estándares de calidad técnica a cumplir por los municipios cuando se promulgan normativas para implementan alternativas de planificación, financiamiento y ejecución de obras con intervención del sector privado en caminos públicos. La actividad contará con la presencia de los ministros de Desarrollo agrario Javier Rodríguez y de Infraestructura Gabriel Katopodis, será gratuita y se realizará en el Centro Regional Cañuelas de esa universidad.

Las dos jornadas permitirán poner en discusión el papel de la ingeniería en la prevención de riesgos climáticos pero por sobre todo en la necesidad de articular conocimientos técnicos, planificación territorial e inversión en infraestructura. En una provincia donde los excesos hídricos pueden afectar simultáneamente a poblaciones, establecimientos productivos y redes de transporte, el desafío planteado por el CIPBA es avanzar hacia una gestión preventiva que piense en soluciones innovadoras pero que permita reducir los daños y evitar que la falta de obras agrave las consecuencias de los fenómenos climáticos.