La Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía prohíbe en todo el territorio nacional la comercialización de los juguetes infantiles bajo la marca “Pinch Family”, consistentes en figuras de polímero plástico blando tipo “Squishy / Squeezy”, por representar un peligro para la salud de los consumidores.

Los ftalatos son sustancias químicas que se utilizan principalmente para dar flexibilidad y durabilidad a ciertos plásticos y materiales sintéticos. El contacto con algunos de ellos puede interferir con el sistema hormonal y, según el tipo de sustancia y el nivel de exposición, provocar alteraciones en el desarrollo y la salud reproductiva.

En el marco de esta disposición, los importadores, distribuidores y comercializadores mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata las existencias de los productos alcanzados. Asimismo, quienes comercialicen estos juguetes a través de sitios web deberán informar de manera destacada sobre la medida dentro de las 72 horas hábiles desde su entrada en vigencia.