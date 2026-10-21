El exintendente y actual concejal Gustavo Pulti y el equipo de AM-MDF pondrán en marcha una metodología para ordenar y aprovechar los tiempos de participación de los vecinos. La primera etapa será este sábado 24 de octubre bajo la consigna “60 minutos para el barrio que viene” que comenzará en el Puerto e incluirá a todos los barrios de la ciudad.

La actividad tendrá lugar a las 16 en el Centro de Jubilados Pescadores, ubicado en Padre Dutto 383, entre 12 de Octubre y El Cano, y busca generar un espacio de encuentro de diálogo sobre la realidad del barrio, identificar sus principales necesidades y construir propuestas para mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

En ese marco, Pulti explicó que «vamos a recorrer todos los barrios, una vez más, para escuchar, imaginar y proponer juntos» señaló. “La Mar del Plata que viene la construimos juntos», agregó.

La metodología de trabajo estará organizada en tres momentos de 20 minutos cada uno. El primero estará dedicado a escuchar, con el objetivo de conocer qué está pasando en el barrio y cuáles son las preocupaciones de quienes viven allí.

El segundo momento se enfocará en un intercambio sobre cómo quieren los vecinos que sea el barrio en el futuro. Finalmente, la tercera etapa buscará proponer acciones concretas que permitan avanzar hacia ese horizonte compartido.

La iniciativa parte de la idea de que las vecinas y vecinos son los mejores orientadores a la hora de definir lo que queremos que sean cada uno de los barrios marplatenses y que la construcción de propuestas debe comenzar con un espacio de escucha sobre las experiencias, reconocer sus prioridades y trabajar en conjunto para encontrar respuestas.

El ex intendente remarcó que «proponemos compartir 60 minutos de tu tiempo para pensar juntos el barrio que viene, para escuchar lo que está pasando, imaginar el barrio que queremos y proponer qué podemos hacer para mejorarlo».

Con esta convocatoria, Pulti y su equipo buscan fortalecer el diálogo directo con la comunidad y promover una forma de intercambio que permita transformar las inquietudes cotidianas en propuestas concretas para el futuro de Mar del Plata.

La participación es abierta con inscripción a través del formulario de registro difundido junto con la convocatoria.