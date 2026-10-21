El centro de altas presiones ubicado sobre el océano Atlántico finalmente nos regaló una jornada soleada ayer en lo que fue de lo mas destacado de la semana. Sin embargo, a partir de hoy la nubosidad aumentará progresivamente y entraremos en una etapa de inestabilidad en la segunda parte de la semana.

El responsable de las malas noticias es una profunda vaguada ubicada frente a la costa central de Chile, presente en distintos niveles de la atmósfera.

Este sistema irá desprendiendo perturbaciones de onda corta que avanzarán rápidamente de oeste a este sobre el centro de Argentina, favoreciendo sucesivos períodos de inestabilidad, con lluvias y algunas tormentas.

Si bien los modelos meteorológicos, no anticipan por el momento acumulados elevados de precipitación, lo más destacado será la persistencia de las condiciones inestables durante varios días consecutivos.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco. Cielo algo a parcial nublado. Probables lluvias en la noche. Viento leve a moderado del sector este/noreste. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 16°.

Reporte @sebapagliarino