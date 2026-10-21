El próximo domingo 25 de octubre a partir de las 9 horas, el Polideportivo de Santa Clara del Mar, recibirá atletas de las localidades de Mar del Plata, Batán, Sierra y Laguna de los Padres, Necochea, Tres Arroyos, Loberia, San Cayetano, Quequen, Miramar, Otamendi, Mechongue, Mar del Sur, Balcarce, Ayacucho, Madariaga, Pinamar, Valeria Del Mar, Maipú y Villa Gesell entre otras.

Las escuelas del partido de Mar Chiquita estarán presentes entre ellas dos instituciones destacadas como lo son el El «DF» Asociación Atlética Defensores de Vivoratá y Fomento Mar de Cobo.

Este campeonato será una gran fiesta deportiva del Taekwondo y las Artes Marciales, fiscalizado por la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales y la Academia Superior de Taekwondo, contando con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita.

El Gran Maestro Alejandro Yapuncic, presidente de la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales, sostuvo que «será un gran encuentro de atletas en Santa Clara, vamos a poder ver un Taekwondo de alto nivel”.