El Instituto Ayelén realizará el próximo viernes 25 de septiembre su 26ª Feria de Ciencias 2026, bajo el lema “Descubrí la ciencia en acción”, una tradicional propuesta que con el paso de las ediciones se transformó en mucho más que una muestra escolar: una oportunidad para poner en valor el trabajo colaborativo entre alumnos, docentes y familias.

La jornada permitirá conocer los proyectos y experiencias desarrollados por los estudiantes a lo largo del semestre desde las distintas áreas educativas. Los visitantes podrán recorrer stands interactivos organizados por los diferentes grados y cursos, participar de experiencias científicas y conocer de cerca el resultado de meses de investigación, aprendizaje y trabajo en equipo.

¿Qué podrán recorrer y disfrutar durante la jornada?

Exposición de Proyectos por Nivel: Recorrido por los stands interactivos organizados por los diferentes grados y cursos.

Muestra Interactiva: Espacios de experiencia directa donde las familias podrán participar activamente en las experiencias científicas.

Feria de Platos & Buffet de los Egresados: Stand a cargo de las familias y estudiantes de 6° de Primaria y 6° de Secundaria, para compartir un momento ameno y colaborar con las actividades institucionales.

La Feria de Ciencias también representa para la comunidad educativa del Ayelén el comienzo de una intensa agenda de actividades institucionales que se extenderá hasta el cierre del ciclo lectivo. Entre ellas se encuentran la celebración del Día de la Tradición en la calle, las fiestas recreativas que tendrán como escenario el Teatro Radio City y los tradicionales actos de egresados de los diferentes niveles.

Desde la institución destacaron que acompañar a los estudiantes en estas instancias permite fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias, además de reconocer el esfuerzo y entusiasmo puesto en cada proyecto.

Horarios y lugar

La 26ª Feria de Ciencias del Instituto Ayelén se desarrollará el viernes 25 de septiembre en las instalaciones de la institución.

Turno mañana: de 9 a 12.

Turno tarde: de 13 a 16.

Con una propuesta que combina ciencia, creatividad, aprendizaje, emprendedurismo y participación familiar, el Ayelén volverá a convertir sus aulas y espacios institucionales en un punto de encuentro para compartir todo aquello que los estudiantes construyeron durante el año.